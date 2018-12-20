logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Долго ли продлится беспредел?»: первая жена Тарасова пожаловалась на блокировку всех банковских счетов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Оксана Тарасова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Оксана Тарасова, которая судится с экс-супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, из-за долгов мужчины по алиментам, сообщила, что на днях не смогла получить доступ к своим банковским счетам.

Пока Дмитрий Тарасов отдыхает на Мальдивах с нынешней женой Анастасией Костенко и маленькой дочкой Миланой, его первая супруга Оксана, не так давно подавшая на футболиста в суд за неуплату алиментов на старшую дочь Ангелину, испытывает финансовые трудности.

«19 декабря произошла блокировка всех счетов. Когда я позвонила в банк, мне было сказано: никаких документов вы не предоставляли, мы ничего не знаем. Но, безусловно, будем разбираться, а денег своих вы пока не увидите. И долго ли будет твориться подобный беспредел?» — посетовала Оксана во время прямого эфира в Instagram.

Впрочем, Тарасова не связывает напрямую эту неприятную ситуацию с судом, очередное заседание которого назначено уже на январь следующего года. Поначалу Оксана никак не комментировала отношения с бывшим мужем, но недавно все-таки высказалась насчет беспрепятственного выезда Дмитрия за границу: «Новогодние чудеса, видимо, начались». Помимо этого, она ответила на вопросы подписчиков, касающиеся судебного процесса со спортсменом. «К сожалению, в нашей стране процветает коррупция, и выражение «справедливый суд» все больше становится утопией», — написала Оксана. Что Тарасова имела в виду — остается только догадываться.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой
Лолита Милявская будет судиться с организацией ЖКХ, которой должна 260 тысяч рублей