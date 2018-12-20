«Долго ли продлится беспредел?»: первая жена Тарасова пожаловалась на блокировку всех банковских счетов

Пока Дмитрий Тарасов отдыхает на Мальдивах с нынешней женой Анастасией Костенко и маленькой дочкой Миланой, его первая супруга Оксана, не так давно подавшая на футболиста в суд за неуплату алиментов на старшую дочь Ангелину, испытывает финансовые трудности.
«19 декабря произошла блокировка всех счетов. Когда я позвонила в банк, мне было сказано: никаких документов вы не предоставляли, мы ничего не знаем. Но, безусловно, будем разбираться, а денег своих вы пока не увидите. И долго ли будет твориться подобный беспредел?» — посетовала Оксана во время прямого эфира в Instagram.
Впрочем, Тарасова не связывает напрямую эту неприятную ситуацию с судом, очередное заседание которого назначено уже на январь следующего года. Поначалу Оксана никак не комментировала отношения с бывшим мужем, но недавно все-таки высказалась насчет беспрепятственного выезда Дмитрия за границу: «Новогодние чудеса, видимо, начались». Помимо этого, она ответила на вопросы подписчиков, касающиеся судебного процесса со спортсменом. «К сожалению, в нашей стране процветает коррупция, и выражение «справедливый суд» все больше становится утопией», — написала Оксана. Что Тарасова имела в виду — остается только догадываться.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram