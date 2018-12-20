«Долго ли продлится беспредел?»: первая жена Тарасова пожаловалась на блокировку всех банковских счетов

Пока Дмитрий Тарасов отдыхает на Мальдивах с нынешней женой Анастасией Костенко и маленькой дочкой Миланой, его первая супруга Оксана, не так давно подавшая на футболиста в суд за неуплату алиментов на старшую дочь Ангелину, испытывает финансовые трудности.

«19 декабря произошла блокировка всех счетов. Когда я позвонила в банк, мне было сказано: никаких документов вы не предоставляли, мы ничего не знаем. Но, безусловно, будем разбираться, а денег своих вы пока не увидите. И долго ли будет твориться подобный беспредел?» — посетовала Оксана во время прямого эфира в Instagram.