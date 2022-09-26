Долг платежом красен: Екатерина Климова требует с бывшего мужа почти 400 тысяч рублей

После развода звездной пары поклонники надеялись, что Игорю Петренко и Екатерине Климовой удастся сохранить хорошие отношения, однако это не так. Выяснилось, что актер не платит алименты на содержание двух своих сыновей Матвея и Корнея. Сумма долга на данный момент составляет уже около 400 тысяч рублей.

На данный момент Игоря Петренко разыскивают судебные приставы, чтобы заставить его погасить долг, сообщают журналисты программы НТВ «Ты не поверишь!».

И пока бывшего супруга пытаются заставить платить по счетам, Екатерина Климова посещает светские мероприятия в компании своих наследников. Напомним, что у актрисы четверо детей, которых она родила в трех браках. Знаменитость пытается дать своим детям все самое лучшее, не отказываясь при этом от всевозможных льгот, положенных многодетным мамам.