«Долг отдать придется»: Тимати сделал неожиданное признание

Популярный исполнитель Тимати не стал отмалчиваться и стоять в стороне после того, как накануне прошел слух, что он уехал из России в Узбекистан. Пока общественность не записала его в дезертиры, рэпер решил четко и внятно обозначить свою позицию.

Музыкант и бизнесмен объявил, что сообщения о частичной мобилизации его не пугают, более того, он готов исполнить мечту завистников, которые хотят увидеть его в окопах, защищающего свою страну.

В своих соцсетях рэп-исполнитель сделал весьма неожиданное признание, подчеркнув, что отправится в военкомат сразу же, как только ему придет повестка.

«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать. В отношении мобилизации. Получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — четко обозначил свою позицию Тимати.