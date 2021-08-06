Доктор Андриевский рассказал, какие последствия грозят МакSим после реанимации

Доктор рассказал, что шансы на полное восстановление после отключения от аппарата есть.

«Это долго. От инфекции наступает поражение легочной ткани, которая замещается рубцовой тканью. После коронавирусной инфекции альвеолы погибают, человек может стать даже инвалидом», – отметил он.

Кроме того, шансы на возобновление карьеры певицы тоже под вопросом:

«Нужна хорошая «дыхалка». Человек не сможет петь и переносить тяжелые физические нагрузки. После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придется забыть».