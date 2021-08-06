Доктор Андриевский рассказал, какие последствия грозят МакSим после реанимации
Специалист рассказал, чем грозит певице МакSим длительное нахождение в медикаментозном сне.
Кандидат медицинских наук Андрей Андриевский рассказал «МК», с чем может столкнуться певица.
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Фото: @maksimartist
«Легкие нам нужны для того, чтобы там происходил газообмен. Через них в организм поступает кислород, соответственно он проникает во все ткани и органы. При коронавирусной инфекции именно в альвеолах, ткани легких, где происходит непосредственно газообмен, образуется слизь, которая полностью забивает их и нарушает газообмен. Это состояние можно сравнить с состоянием «утопления», как будто вода находится в легких. Таким образом, человек не может дышать», – говорит он.
Доктор рассказал, что шансы на полное восстановление после отключения от аппарата есть.
«Это долго. От инфекции наступает поражение легочной ткани, которая замещается рубцовой тканью. После коронавирусной инфекции альвеолы погибают, человек может стать даже инвалидом», – отметил он.
Кроме того, шансы на возобновление карьеры певицы тоже под вопросом:
«Нужна хорошая «дыхалка». Человек не сможет петь и переносить тяжелые физические нагрузки. После ИВЛ восстановление достаточно длительное, долгие месяцы. На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придется забыть».
Фото: Instagram МакSим
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