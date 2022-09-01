Доигралась: Кристину Асмус предупредили об уголовной ответственности

Звезда популярного сериала «Интерны» даже не предполагала, с какими испытаниями ей придется столкнуться. На сайте Тверского районного суда Москвы появилась информация, что актриса Кристина Асмус привлекается по статье 20.3.3, Ч. 1 КоАП РФ, разбирательство состоится 6 сентября. В итоге знаменитости может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Адвокат актрисы тут же поспешил предостеречь ее от необдуманных поступков и опрометчивых высказываний. Иначе вместо административной статьи можно «наговорить» и на уголовную. Поэтому эксперт рекомендует Асмус быть сейчас предельно аккуратной и осмотрительной.

«Если в течение года актриса совершит повторное правонарушение, то ее могут привлечь уже не к административной, а к уголовной ответственности, — объяснил адвокат изданию kp.ru.

Сама актриса, которая никогда не была замечена в рядах оппозиции, а в ее соцсетях фигурируют лишь кадры из фильмов, и вовсе не понимает, за что именно ее решили привлечь к административной ответственности.