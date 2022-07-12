Доигралась: Анне Нетребко запретили выступать в Германии

Слишком категоричные заявления и неподобающее поведение российской оперной певицы Анны Нетребко не позволили ей восстановить свою карьеру за границей. Если, например, в Италии Нетребко удалось вернуться в гастрольный график, то в Германии путь на сцену ей пока закрыт.

Как сообщает ряд немецких СМИ, сегодня оперная певица является нежелательной персоной в Штутгарте. Ранее предполагалось, что Анна Нетребко выступит в городе 3 сентября, однако на данный момент известно, что концерт с ней отменили.