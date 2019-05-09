«Дочки сильнее меня»: Юлия Пересильд рассказала, как воспитывает девочек с непростыми характерами

Звезда фильмов «Палач» и «Битва за Севастополь» – 34-летняя Юлия Пересильд растит двух дочек Аню и Машу. Девочек она родила от режиссера Алексея Учителя, который старше нее на 23 года. Долгое время актриса не называла имя отца своих детей. Но сейчас родители вместе выходят с детьми в свет. В интервью изданию «7 дней» рассказала, как со своим непростым характером воспитывает детей.
И Юлия, и Алексей Учитель признаются, что они оба строгие родители и требовательные в жизни и работе люди. Так, режиссер, снимая свою любимую в фильме, заставлял ее бегать на шестом месяце беременности. «Это была сложная сцена. Юля бежала под пулями с ребенком на руках. Но мало кто знал, что при этом, по-моему, это был уже шестой месяц беременности. И это было просто опасно!» — рассказывал режиссер.
Но Юлия не из робкого десятка и может вынести даже тяжелые испытания. Она говорит, что и с появлением детей мягче не стала.
«У меня непростой характер, и я боялась, что буду подавлять их. Нет ничего хуже, чем сильная и успешная мать. Это может стать серьезной травмой детства», — рассказывала актриса.
Однако сильные характеры родителей передались и их дочкам. Юлия признается, что Аня и Маша дают ей отпор. «Они оказались намного сильнее меня. Мое мнение для них важно, но они умеют оставаться при своем. Не в смысле огрызаются, а говорят по делу: «Слушай, мам, ты в этом просто не разбираешься и не понимаешь, - рассказывает Юлия о детях. – А если повышаю голос, то слышу в ответ: "Твой крик вообще ничего не даст". Это не значит, что они мудрее. Просто они не понимают, из-за чего я нервничаю».
Юлия не ставит перед Аней и Машей строгие запреты. Она уверена, сильные ограничения заставляют детей бунтовать. Когда у одноклассниц старшей дочери появился Instagtam, Пересильд разрешила и ей завести свою страницу. «Зачем запрещать, если она все равно найдет обходные пути», - рассуждает мать. Юлия оформила страницу дочери на себя и поставила ей условие, что в социальной сети можно публиковать только интересные тексты.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoliy Lomochov/ Global Look press
Видео: Instagram
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