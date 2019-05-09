«Дочки сильнее меня»: Юлия Пересильд рассказала, как воспитывает девочек с непростыми характерами

И Юлия, и Алексей Учитель признаются, что они оба строгие родители и требовательные в жизни и работе люди. Так, режиссер, снимая свою любимую в фильме, заставлял ее бегать на шестом месяце беременности. «Это была сложная сцена. Юля бежала под пулями с ребенком на руках. Но мало кто знал, что при этом, по-моему, это был уже шестой месяц беременности. И это было просто опасно!» — рассказывал режиссер.

Но Юлия не из робкого десятка и может вынести даже тяжелые испытания. Она говорит, что и с появлением детей мягче не стала.