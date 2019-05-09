logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Дочки сильнее меня»: Юлия Пересильд рассказала, как воспитывает девочек с непростыми характерами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Юлия Пересильд

Актриса отмечает, что у нее и самой нрав не из легких.

Звезда фильмов «Палач» и «Битва за Севастополь» – 34-летняя Юлия Пересильд растит двух дочек Аню и Машу. Девочек она родила от режиссера Алексея Учителя, который старше нее на 23 года. Долгое время актриса не называла имя отца своих детей. Но сейчас родители вместе выходят с детьми в свет. В интервью изданию «7 дней» рассказала, как со своим непростым характером воспитывает детей.

И Юлия, и Алексей Учитель признаются, что они оба строгие родители и требовательные в жизни и работе люди. Так, режиссер, снимая свою любимую в фильме, заставлял ее бегать на шестом месяце беременности. «Это была сложная сцена. Юля бежала под пулями с ребенком на руках. Но мало кто знал, что при этом, по-моему, это был уже шестой месяц беременности. И это было просто опасно!» — рассказывал режиссер.

Но Юлия не из робкого десятка и может вынести даже тяжелые испытания. Она говорит, что и с появлением детей мягче не стала.

«У меня непростой характер, и я боялась, что буду подавлять их. Нет ничего хуже, чем сильная и успешная мать. Это может стать серьезной травмой детства», — рассказывала актриса.

Однако сильные характеры родителей передались и их дочкам. Юлия признается, что Аня и Маша дают ей отпор. «Они оказались намного сильнее меня. Мое мнение для них важно, но они умеют оставаться при своем. Не в смысле огрызаются, а говорят по делу: «Слушай, мам, ты в этом просто не разбираешься и не понимаешь, - рассказывает Юлия о детях. – А если повышаю голос, то слышу в ответ: "Твой крик вообще ничего не даст". Это не значит, что они мудрее. Просто они не понимают, из-за чего я нервничаю».

Юлия пересильд с дочкой Аней

Юлия не ставит перед Аней и Машей строгие запреты. Она уверена, сильные ограничения заставляют детей бунтовать. Когда у одноклассниц старшей дочери появился Instagtam, Пересильд разрешила и ей завести свою страницу. «Зачем запрещать, если она все равно найдет обходные пути», - рассуждает мать. Юлия оформила страницу дочери на себя и поставила ей условие, что в социальной сети можно публиковать только интересные тексты.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoliy Lomochov/ Global Look press

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева плавает на лодке с детьми: «Они счастливы»
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич
Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля