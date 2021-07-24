Дочки-матери: самые красивые родственницы Голливуда

Ким Кардашьян и Крис Дженнер. Ким, Хлои, Кайли, Кортни и Кендалл Кардашьян, которые благодаря собственному реалити-шоу собрали миллионную армию поклонников, основали прибыльные бизнесы и заработали сотни миллионов, ничего бы этого не достигли без влияния мамы, Крис Дженнер, , которую справедливо считают «матриархом» всего семейства. Пройдя путь от продавщицы пончиков и бортпроводницы до звезды #1 на красных дорожках, не упустила главный шанс своей жизни: в 22 года вышла замуж за успешного и обеспеченного адвоката с армянскими корнями, Роберта Кардашьяна и воспользовалась им на полную.

Зои Кравиц и Лиза Боне. Лиза Боне — не только красавица и заботливая мать, но и яркая бунтарка-хиппи, которая всегда выбирает собственный путь наперекор любым обстоятельствам. Именно этим она и очаровала свободолюбивого Джейсона Момоа, который влюбился в нее заочно еще будучи подростком, увидев по телевизору. От брака с Ленни Кравицем, в жизни Лизы появилась дочка — красавица Зои Кравиц, карьера которой сегодня идет в гору: после Большой маленькой лжи и Меломанки о ней заговорили не только, как о дочери известных родителей.