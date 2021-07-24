Дочки-матери: самые красивые родственницы Голливуда
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер. Когда Синди удачно вышла замуж за ресторатора, Рэнди Гербера, она приостановила свою карьеру модели и полностью посвятила себя детям. Многие годы, таблоиды всего мира следили за тем, какими красивыми растут сын и дочь супермодели, а когда они в 2015 году подписали контракты с модельным агентством — поток предложений было уже не остановить. Но, если сын Пресли больше походит на отца, то Кайа взяла все лучшее от матери: карие глаза, копну волос и длинные ноги.
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Фото: picture alliance
Кейт Хадсон и Голди Хоун. Невероятно обаятельные мама и дочка, каждый фильм со своим участием превращают в аттракцион эмоций. Но и за пределами съемочной площадки, у них яркая и насыщенная жизнь — большая и дружная семья, которая, кажется, никогда не расстается. У Голди трое детей, каждый из которых подарил ей по несколько внуков. Только Кейт родила троих.
Фото: picture alliance
Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер. В начале карьеры, Гвинет Пэлтроу помогла ее мама, в прошлом — настоящая звезда, которая решила посвятить себя воспитанию сына и дочери. Девочка уже в школьном возрасте заявила, что планирует стать актрисой, в 1991 году она дебютировала в картине Крик и Капитан Крюк, а в 2000-х получила Оскар за фильм Влюбленного Шекспира. По словам Гвинет, девушка чувствует вину за отчасти загубленную актерскую карьеру матери, но в последние годы — Блайт Даннер сыграла не одну хорошую роль в кино.
Ким Кардашьян и Крис Дженнер. Ким, Хлои, Кайли, Кортни и Кендалл Кардашьян, которые благодаря собственному реалити-шоу собрали миллионную армию поклонников, основали прибыльные бизнесы и заработали сотни миллионов, ничего бы этого не достигли без влияния мамы, Крис Дженнер, , которую справедливо считают «матриархом» всего семейства. Пройдя путь от продавщицы пончиков и бортпроводницы до звезды #1 на красных дорожках, не упустила главный шанс своей жизни: в 22 года вышла замуж за успешного и обеспеченного адвоката с армянскими корнями, Роберта Кардашьяна и воспользовалась им на полную.
Зои Кравиц и Лиза Боне. Лиза Боне — не только красавица и заботливая мать, но и яркая бунтарка-хиппи, которая всегда выбирает собственный путь наперекор любым обстоятельствам. Именно этим она и очаровала свободолюбивого Джейсона Момоа, который влюбился в нее заочно еще будучи подростком, увидев по телевизору. От брака с Ленни Кравицем, в жизни Лизы появилась дочка — красавица Зои Кравиц, карьера которой сегодня идет в гору: после Большой маленькой лжи и Меломанки о ней заговорили не только, как о дочери известных родителей.
Фото и видео: Rambler, Picture Alliance
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