Дочка Сергея Безрукова вместе с мамой готовится к маскараду в детском саду
Фото: www.instagram.com/s_bezrukov/?hl=ru
Сергей Безруков продолжает делиться теплыми домашними видео со своими детьми. На этот раз он показал, как его супруга Анна Матисон вместе с их дочкой Машей готовятся к маскараду в детском саду.
Маскарад состоится в преддверии праздника Хеллоуин, однако, как следует из ответа Сергея на вопрос подписчиков, как таковой Хеллоуин там не отмечают.
Маленькая Маша выбрала образ русалочки – на столе лежит синяя и бирюзовая ткань, блестки и ракушки. Наряд Анна шьет самостоятельно, что вызвало настоящий восторг поклонников.
«И ракушки видны на столе! Все продумано, молодцы, сразу видно режиссер продумал все детали! Машеньку в образе хочется увидеть, красавицу!», «Как Машенька на вас похожа! Ваша порода! Доченьки красивые у вас! Вырастут доченьки, доченьки мои… Будут у них ноченьки, будут соловьи! Как в песне Вертинского» , «У мамы и голова, и руки золотые. Молодец, Анечка!!!!Красивая, умная, добрая, нежная. Просто образец женщины! Машеньке-удачного машкарада в костюме от мамы!!» , «Какая прелесть - мамины костюмы для маскарада, сделанные ручками! Моя мама каждый праздник НГ делала мне костюмчики, помню все» , «Замечательная у вас семья! Для меня - образец, есть к чему стремиться)) Работаем».
Сергей Безруков вместе с Анной Матисон воспитывает двоих совместных детей –дочку Марию и сына Степана.
Фото и видео: Instagram Сергея Безрукова
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