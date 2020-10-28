Дочка Сергея Безрукова вместе с мамой готовится к маскараду в детском саду

Сергей Безруков продолжает делиться теплыми домашними видео со своими детьми. На этот раз он показал, как его супруга Анна Матисон вместе с их дочкой Машей готовятся к маскараду в детском саду.

Маскарад состоится в преддверии праздника Хеллоуин, однако, как следует из ответа Сергея на вопрос подписчиков, как таковой Хеллоуин там не отмечают.

Маленькая Маша выбрала образ русалочки – на столе лежит синяя и бирюзовая ткань, блестки и ракушки. Наряд Анна шьет самостоятельно, что вызвало настоящий восторг поклонников.