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Дочка Ксении Бородиной простудилась, но пообещала выздороветь за один день за подарок

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Курбан Омаров с детьми

Фото: www.instagram.com/zimamoscow/

Умилительное видео опубликовал в своем Instagram любящий папа Курбан Омаров.

Теона Омарова, дочка Ксении Бородиной, продолжает покорять Instagram своими очаровательными выходками, регулярно появляясь на видео на странице своего папы. Находчивая малышка на этот раз простудилась, но сдаваться не собирается – пообещала поправиться очень быстро. Но не просто так, а за подарок.

«Лечим насморк подарками. Теона обещала выздороветь до вечера)», – подписал публикацию бизнесмен.

Его подписчики не смогли пройти мимо своей любимицы без одобрительных комментариев:

«Папа прям весь в дочке. Видно, что очень любит. Это очень здорово», «Вы замечательный папочка! Прослезилась на моменте, когда вы у Теи спросили: А когда ты вырастешь, про папу не забудешь?»», «Я получила огромное удовольствие от просмотра видео! Благодарю! Такая энергия добра! Благополучия всей вашей семье!», «Если бы у всех девочек были такие любящие и заботливые отцы, были бы счастливые жены матери», «Удовольствие смотреть ваши видео с Теоной! Супер любящий папа!», «Шкаф шикарный у вас! Мечтаю своей дочке хоть наподобие! У вас с вашей жены отличный вкус! Вы крутые», «Папа большой молодец и умничка! Смотреть приятно как он ловко и умело воспитывает девочку свою. Удачи вам!», «Какая умничка !Папа молодец! Знает как лечить !!!Метод отличный».

Фото и видео: Instagram Курбана Омарова

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