Дочери Деми Мур превратились в нимф в новой фотосессии на лугу
Старшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер исполнилось 33 года, и девушка отметила свой день рождения в теплой и уютной обстановке, на природе с самыми близкими.
А заодно устроила роскошную фотосессию — Румер вместе с сестрами и подругами нарядились в нежные светлые платья и потанцевали в лесу на зеленом лугу. Очень естественные и женственные девушки напомнили настоящих лесных нимф.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @rumerwillis
Ранее в честь своего дня рождения Румер поделилась редкими архивными снимками — показала маленькую себя, а заодно и своих молодых родителей.
«Как это начиналось. 8.16.88», — написала она под публикацией.
Поклонники девушки с удовольствием рассматривали редкие кадры. Особенное внимание уделили необычному снимку молодого Брюса Уиллиса с дочкой на руках, а заодно с волосами и усами. Как прокомментировали подписчики, видеть актера в таком виде было очень непривычно.
Брюс Уиллис и Деми Мур поженились в 1987 году, а расстались в 2000, сохранив теплые и дружеские отношения. У них трое общих дочерей: Румер, Скаут и Таллула Белль.
Фото: Instagram Румер Уиллис
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!