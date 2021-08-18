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Дочери Деми Мур превратились в нимф в новой фотосессии на лугу

Одна из дочерей Деми Румер отметила свой день рождения. В честь праздника девушка показала редкие архивные снимки родителей, а также устроила потрясающую съемку в белых платьях и с распущенными волосами вместе с сестрами.
Дочери Деми Мур превратились в нимф в новой фотосессии на лугу

Старшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер исполнилось 33 года, и девушка отметила свой день рождения в теплой и уютной обстановке, на природе с самыми близкими.

А заодно устроила роскошную фотосессию — Румер вместе с сестрами и подругами нарядились в нежные светлые платья и потанцевали в лесу на зеленом лугу. Очень естественные и женственные девушки напомнили настоящих лесных нимф.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Румер Уиллис в детстве

Фото: @rumerwillis

Ранее в честь своего дня рождения Румер поделилась редкими архивными снимками — показала маленькую себя, а заодно и своих молодых родителей.

«Как это начиналось. 8.16.88», — написала она под публикацией.

Поклонники девушки с удовольствием рассматривали редкие кадры. Особенное внимание уделили необычному снимку молодого Брюса Уиллиса с дочкой на руках, а заодно с волосами и усами. Как прокомментировали подписчики, видеть актера в таком виде было очень непривычно.

Брюс Уиллис и Деми Мур поженились в 1987 году, а расстались в 2000, сохранив теплые и дружеские отношения. У них трое общих дочерей: Румер, Скаут и Таллула Белль.

Фото: Instagram Румер Уиллис

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