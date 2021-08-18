Дочери Деми Мур превратились в нимф в новой фотосессии на лугу

Старшей дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер исполнилось 33 года, и девушка отметила свой день рождения в теплой и уютной обстановке, на природе с самыми близкими.

А заодно устроила роскошную фотосессию — Румер вместе с сестрами и подругами нарядились в нежные светлые платья и потанцевали в лесу на зеленом лугу. Очень естественные и женственные девушки напомнили настоящих лесных нимф.