Дочь Заворотнюк сообщила о мошенниках, которые от ее имени собирают деньги на лечение актрисы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Заворотнюк рассказала, что проснулась утром и узнала, что ее друзьям и близким приходили сообщения с просьбами перевести немаленькую сумму денег. Изначально Анна подумала, что мошенники предлагают ее знакомым пройти марафон или поучаствовать в гиве от ее имени, но на самом деле они просили перевести деньги якобы в помощь на лечение ее мамы — актрисы Анастасии Заворотнюк.
Но блогер рассказала, что не имеет к этим сообщениям никакого отношения, а просто стала жертвой мошенников.
Заворотнюк отметила, что никогда не стала бы просить деньги через социальные сети, а позвонила бы человеку лично или встретилась бы с ним.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Одна из подруг звезды попалась на уловки хакеров, действительно подумав, что Анна собирает деньги на лечение матери, и перевела им 50 тыс рублей. Теперь Заворотнюк пытается помочь ей вернуть эти деньги через банк. Только в случае, когда человек добровольно перевел деньги, вернуть их обратно уже вряд ли получится.
Анна попросила подписчиков быть бдительнее и не верить всему, что они видят в интернете.
Фото и видео: Instagram