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Дочь Заворотнюк сообщила о мошенниках, которые от ее имени собирают деньги на лечение актрисы

25-летняя модель и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к своим подписчикам в Instagram. Девушка рассказала, что ей стали поступать сообщения от друзей и близких о том, что кто-то от ее имени просит перевести деньги. Подруга звезды уже отправила мошенникам 50 тыс рублей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

Заворотнюк рассказала, что проснулась утром и узнала, что ее друзьям и близким приходили сообщения с просьбами перевести немаленькую сумму денег. Изначально Анна подумала, что мошенники предлагают ее знакомым пройти марафон или поучаствовать в гиве от ее имени, но на самом деле они просили перевести деньги якобы в помощь на лечение ее мамы — актрисы Анастасии Заворотнюк.

Анна Заворотнюк рассказала о мошенниках

Но блогер рассказала, что не имеет к этим сообщениям никакого отношения, а просто стала жертвой мошенников.

Заворотнюк отметила, что никогда не стала бы просить деньги через социальные сети, а позвонила бы человеку лично или встретилась бы с ним.

Анна Заворотнюк рассказала о мошенниках

Анна Заворотнюк рассказала о мошенниках

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

Одна из подруг звезды попалась на уловки хакеров, действительно подумав, что Анна собирает деньги на лечение матери, и перевела им 50 тыс рублей. Теперь Заворотнюк пытается помочь ей вернуть эти деньги через банк. Только в случае, когда человек добровольно перевел деньги, вернуть их обратно уже вряд ли получится.

Анна попросила подписчиков быть бдительнее и не верить всему, что они видят в интернете.

Фото и видео: Instagram

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