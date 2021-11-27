Дочь Заворотнюк сообщила о мошенниках, которые от ее имени собирают деньги на лечение актрисы

Но блогер рассказала, что не имеет к этим сообщениям никакого отношения, а просто стала жертвой мошенников.

Заворотнюк отметила, что никогда не стала бы просить деньги через социальные сети, а позвонила бы человеку лично или встретилась бы с ним.