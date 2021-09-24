Дочь Заворотнюк резко ответила на слова Ляйсан Утяшевой: «Я не считаю себя недоженщиной»

Сегодня эта цитата снова вызвала бурную реакцию, но уже с подачи юной Заворотнюк: «Недавно видела отрывок интервью, где одна известная женщина говорит, что не готовят только "недоженщины". Мне эта фраза резанула слух. Я не считаю себя недоженщиной, но и готовить я при этом не люблю. Реально делаю это раз в месяц. Может, и реже. И то это что-то вроде отварных яиц», — призналась она.

Девушка часто заказывает еду в сервисах доставки, чтобы сэкономить время: «Безумно вкусно, да и по цене получается то же самое, что и купить продукты в магазине. Поэтому абсолютно никакой надобности в готовке я не вижу», — сказала она, добавив, что ей не нравится, когда блюда не получаются.

Но справедливости ради, стоит отметить, что Анна не исключает важности готовки и не прочь сама научится делать вкусные блюда: «В одном из моих пунктиков по жизни есть такой, что я хочу освоить этот навык, так же, как и вождение. Просто потому что он полезный, может пока он мне и не нужен, но мало ли когда-то понадобится», — заключила она.