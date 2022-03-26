Дочь Заворотнюк рассказала подробности о состоянии здоровья актрисы: «Мама у меня боец»

Анна Заворотнюк сделала исключение для поклонников творчества ее матери и своих подписчиков. В социальной сети блогер рассказала, что Анастасия хоть и медленно, но борется с диагнозом. Заворотнюк-младшая уверена, что ее мама сможет преодолеть все трудности и справиться с недугом.

«Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь такая очень страшная, опасная. Но мама у меня боец, она со всем справится, она настоящая умничка! Спасибо, что спрашиваете!» — рассказала Анна.