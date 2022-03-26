Дочь Заворотнюк рассказала подробности о состоянии здоровья актрисы: «Мама у меня боец»
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Фото: Starface
Анна Заворотнюк сделала исключение для поклонников творчества ее матери и своих подписчиков. В социальной сети блогер рассказала, что Анастасия хоть и медленно, но борется с диагнозом. Заворотнюк-младшая уверена, что ее мама сможет преодолеть все трудности и справиться с недугом.
«Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь такая очень страшная, опасная. Но мама у меня боец, она со всем справится, она настоящая умничка! Спасибо, что спрашиваете!» — рассказала Анна.
Уже около трех лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Близкие родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» и ее супруг Петр Чернышев все это время никак не комментируют состояние актрисы и не подтверждают диагноз.
Известно, что артистка заболела вскоре после рождения дочери Милы от третьего супруга Петра Чернышева в 2018 году. На данный момент звезда вместе с семьей проживает в подмосковном загородном доме и находится под постоянным присмотром медицинского персонала.
Старшая дочь Анастасии Анна тяжело переживает болезнь матери. Первые годы модель находилась в депрессии и обращалась за помощью к специалистам.
Фото: Global Look Press, Starface