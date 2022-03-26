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Дочь Заворотнюк рассказала подробности о состоянии здоровья актрисы: «Мама у меня боец»

26-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, несмотря на то, что активно ведет свои социальные сети, предпочитает не комментировать состояние своей матери, как и остальные родственники звезды. Но изредка Анна все таки делится с поклонниками актрисы новостями о ходе болезни.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Заворотнюк

Фото: Starface

Анна Заворотнюк сделала исключение для поклонников творчества ее матери и своих подписчиков. В социальной сети блогер рассказала, что Анастасия хоть и медленно, но борется с диагнозом. Заворотнюк-младшая уверена, что ее мама сможет преодолеть все трудности и справиться с недугом.

«Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь такая очень страшная, опасная. Но мама у меня боец, она со всем справится, она настоящая умничка! Спасибо, что спрашиваете!» — рассказала Анна.

Уже около трех лет Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Близкие родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» и ее супруг Петр Чернышев все это время никак не комментируют состояние актрисы и не подтверждают диагноз.

Известно, что артистка заболела вскоре после рождения дочери Милы от третьего супруга Петра Чернышева в 2018 году. На данный момент звезда вместе с семьей проживает в подмосковном загородном доме и находится под постоянным присмотром медицинского персонала.

Старшая дочь Анастасии Анна тяжело переживает болезнь матери. Первые годы модель находилась в депрессии и обращалась за помощью к специалистам.

Фото: Global Look Press, Starface

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