Дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла новые подробности о состоянии онкобольной матери

Модель и блогер Анна Заворотнюк отвечала на вопросы подписчиков в Instagram и прямо сказала, что ей сложно жить без помощи и советов мамы. «Тяжело», — отметила девушка.

Некоторые поклонники решили, что актриса перестала разговаривать, если она не может дать совет своей дочери, сообщает Woman.ru.

Спустя более двух лет борьбы Анастасии с раком мозга, Анна до сих пор получает тысячи вопросов с просьбами прокомментировать состояние здоровья Заворотнюк-старшей.