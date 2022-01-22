Дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла новые подробности о состоянии онкобольной матери
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Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Модель и блогер Анна Заворотнюк отвечала на вопросы подписчиков в Instagram и прямо сказала, что ей сложно жить без помощи и советов мамы. «Тяжело», — отметила девушка.
Некоторые поклонники решили, что актриса перестала разговаривать, если она не может дать совет своей дочери, сообщает Woman.ru.
Спустя более двух лет борьбы Анастасии с раком мозга, Анна до сих пор получает тысячи вопросов с просьбами прокомментировать состояние здоровья Заворотнюк-старшей.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Иногда девушка находит в себе силы и отвечает любопытным подписчикам, но не перестает удивляться нетолерантности некоторых людей.
«Вот вроде бы человек зла не желает. Но мозгов не хватает не задавать такие ранящие вопросы», — отметила Анна.
Напоним, что 50-летняя Анастасия Заворотнюк заболела глиобластомой вскоре после рождения третьего ребенка от супруга Петра Чернышева. От этой редкой и тяжелой формы рака мозга несколько лет назад скончалась известная российская певица Жанна Фриске.
Семья артистки никак не комментирует ее состояние. По сообщениям источника звезда «Моей прекрасной няни» перенесла две сложнейшие операции, одну в Германии и одну в Москве. На данный момент актриса проживает в загородном доме под постоянным наблюдением врачей и близких.
Фото: Instagram