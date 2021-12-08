Дочь Заворотнюк ответила хейтерам, обвинившим ее в том, что она «бросила больную мать»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
25-летняя дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram и часто делится личными снимками. Именно поэтому ее поездка на Мальдивы также предалась всеобщей огласке. В течение нескольких дней Анна публиковала счастливые кадры с отдыха, однако не все ее подписчики разделили с ней эту радость. Многие из них накинулись на девушку с обвинениями в том, что она оставила свою маму, находящуюся в тяжелом состоянии из-за онкологии. «Бездушная дочь! Глупая эгоистка! Очень странно, как можно бросить больную мать и уехать»;« Это она так маме помогает справиться с тяжелым недугом?» — писали комментаторы.
Модель не смогла пройти мимо обвинений и вышла в сториз своего Instagram, где ответила на нападки недоброжелателей. «Я хотела ответить тем, кто сейчас пишет мне о том, что я улетела отдыхать и что-то делаю неправильно в своей жизни. Я безумно благодарна Богу за то, что моего духовного и материального состояния хватает на то, чтобы вырваться к морю, и просто отдохнуть ото всего того, что сейчас происходит и перезагрузиться», — делится она с аудиторией.
Анна пожелала всем своим подписчикам быть счастливыми и здоровыми, и не тратить свою энергию на негатив.
Фото: Instagram