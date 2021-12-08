Дочь Заворотнюк ответила хейтерам, обвинившим ее в том, что она «бросила больную мать»

Модель не смогла пройти мимо обвинений и вышла в сториз своего Instagram, где ответила на нападки недоброжелателей. «Я хотела ответить тем, кто сейчас пишет мне о том, что я улетела отдыхать и что-то делаю неправильно в своей жизни. Я безумно благодарна Богу за то, что моего духовного и материального состояния хватает на то, чтобы вырваться к морю, и просто отдохнуть ото всего того, что сейчас происходит и перезагрузиться», — делится она с аудиторией.

Анна пожелала всем своим подписчикам быть счастливыми и здоровыми, и не тратить свою энергию на негатив.