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Дочь Заворотнюк ответила хейтерам, обвинившим ее в том, что она «бросила больную мать»

Несколько дней назад Анна отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда публикует большое количество красивых фотографий. Это очень не понравилось подписчикам девушки — они негодуют из-за того, что дочь актрисы развлекается в то время, пока ее звездная мама находится в тяжелом состоянии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Заворотнюк

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

25-летняя дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram и часто делится личными снимками. Именно поэтому ее поездка на Мальдивы также предалась всеобщей огласке. В течение нескольких дней Анна публиковала счастливые кадры с отдыха, однако не все ее подписчики разделили с ней эту радость. Многие из них накинулись на девушку с обвинениями в том, что она оставила свою маму, находящуюся в тяжелом состоянии из-за онкологии. «Бездушная дочь! Глупая эгоистка! Очень странно, как можно бросить больную мать и уехать»;« Это она так маме помогает справиться с тяжелым недугом?» — писали комментаторы.

Модель не смогла пройти мимо обвинений и вышла в сториз своего Instagram, где ответила на нападки недоброжелателей. «Я хотела ответить тем, кто сейчас пишет мне о том, что я улетела отдыхать и что-то делаю неправильно в своей жизни. Я безумно благодарна Богу за то, что моего духовного и материального состояния хватает на то, чтобы вырваться к морю, и просто отдохнуть ото всего того, что сейчас происходит и перезагрузиться», — делится она с аудиторией.

Анна пожелала всем своим подписчикам быть счастливыми и здоровыми, и не тратить свою энергию на негатив.

Фото: Instagram

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