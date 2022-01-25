Дочь Заворотнюк опровергла слухи о том, что актриса потеряла речь

О том, что Анастасия Заворотнюк больна тяжелой формой рака, стало известно в 2019 году. Долгое время ее родные не давали комментариев по этому поводу. Позднее они подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы. Анастасия давно не появляется на публике. Заворотнюк находится в своем загородном особняке в Крекшино, врачи приезжают к ней на дом.

Анна называет свою маму воином и признается, что ей тяжело видеть когда-то бойкую и красивую актрису в таком состоянии. Однако блогер отмечает, ее семья находится в более выигрышной ситуации, чем другие люди с онкологическими заболеваниями. У ее семьи есть возможности, чтобы обеспечить тяжелобольной должный уход. По данным «Комсомольской правды», вся финансовая нагрузка в семье легла на мужа Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева. Кстати, на одних только ледовых шоу он заработал 3 миллиона рублей.