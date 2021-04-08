Дочь загадочно скончавшейся актрисы Екатерины Голубевой умерла в 25 лет

Инцидент произошел в среду, 7 апреля. 25-летняя девушка ехала на велосипеде, когда в нее на всей скорости врезался автомобиль Hyundai. Позже выяснилось, что водитель машины был пьян.

Российская актриса Екатерина Голубева родила Ину Марию от литовского режиссера Шарунаса Барткуса. Девочка появилась на свет во Франции, а ее родители развелись вскоре после ее рождения. Голубева вышла замуж за культового режиссера Леоса Каракса и играла в его фильме «Пола Х». Кроме того, актриса появилась в картинах «Я не сплю» Клер Дени, «29 пальм» Брюно Дюмон и сериале «Ростов-Папа» Кирилла Серебренникова.