Дочь загадочно скончавшейся актрисы Екатерины Голубевой умерла в 25 лет
Фото: kino-teatr.ru
Инцидент произошел в среду, 7 апреля. 25-летняя девушка ехала на велосипеде, когда в нее на всей скорости врезался автомобиль Hyundai. Позже выяснилось, что водитель машины был пьян.
Российская актриса Екатерина Голубева родила Ину Марию от литовского режиссера Шарунаса Барткуса. Девочка появилась на свет во Франции, а ее родители развелись вскоре после ее рождения. Голубева вышла замуж за культового режиссера Леоса Каракса и играла в его фильме «Пола Х». Кроме того, актриса появилась в картинах «Я не сплю» Клер Дени, «29 пальм» Брюно Дюмон и сериале «Ростов-Папа» Кирилла Серебренникова.
Голубева, на которую была очень похожа дочь, трагически скончалась 15 лет назад в возрасте 44 лет. Ее тело в 2011 году нашли на станции метро в Париже. Что случилось с артисткой, выяснить так и не удалось.
Как говорили знакомые артистки, она была склонна к депрессии. Сама Голубева несколько раз признавалась, что играла героинь с тяжелыми судьбами, все роли были трагические. «Наутро после съемок сцены самоубийства я проснулась с седыми волосами. Такой был фильм», — поделилась она в одном из интервью. Как пишет KP.Ru, трагическую судьбу матери повторила ее дочь.
Фото: kino-teatr.ru
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