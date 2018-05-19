Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя впервые снялась в кино

Напомним, слухи о том, что Алексей Учитель является отцом дочерей Юлии Пересильд появились в СМИ несколько лет назад. Актриса, предпочитающая не отвечать на вопросы о личной жизни, лишь в минувшем году сообщила, что это правда. А режиссер в одном из интервью отметил, что девочки очень талантливые: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».

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Фото: starface, instagram, eastnews