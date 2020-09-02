Дочь Юлии Наваловой растет настоящей красавицей: «Верочка пошла в 8-й класс»

«Как на мамочку похожа», «Какая взрослая и красивая», «Успехов в учебе красивой Верочке, бабушке и дедушке — здоровья крепкого!», «Большой удачи Верочке! Она молодец!», «Прекрасная», «Какая же Верочка красивая, просто невероятно», «Очень приятно видеть улыбку на вашем лице, уважаемая Таисия, Верочка очень красивая девочка!», «Красотка. И становится похожа на свою мамочку», «Вера красавица и умница, пусть у нее все получится», — пожелали подписчики Таиисии Началовой.

Вера много времени проводит с бабушкой и дедушкой, потому что ее школа расположена рядом с их домом. Отец Евгений Алдонин уделяет максимум времени дочке и заботится о ней.

Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года после осложнений из-за нескольких хронических заболеваний. Артистке было всего 38 лет.