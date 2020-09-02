Дочь Юлии Наваловой растет настоящей красавицей: «Верочка пошла в 8-й класс»
Фото: www.instagram.com/taisianachalova/
На странице Таисии Началовой в Instagram много фотографий с Юлией и внучкой Верой. Мама артистки опубликовала фото 13-летней Веры и показала, какой взрослой и красивой стала девочка.
«Вчера Верочка пошла в 8-й класс», — подписала она фото внучки в школьной форме.
«Как на мамочку похожа», «Какая взрослая и красивая», «Успехов в учебе красивой Верочке, бабушке и дедушке — здоровья крепкого!», «Большой удачи Верочке! Она молодец!», «Прекрасная», «Какая же Верочка красивая, просто невероятно», «Очень приятно видеть улыбку на вашем лице, уважаемая Таисия, Верочка очень красивая девочка!», «Красотка. И становится похожа на свою мамочку», «Вера красавица и умница, пусть у нее все получится», — пожелали подписчики Таиисии Началовой.
Вера много времени проводит с бабушкой и дедушкой, потому что ее школа расположена рядом с их домом. Отец Евгений Алдонин уделяет максимум времени дочке и заботится о ней.
Напомним, Юлия Началова умерла в марте 2019 года после осложнений из-за нескольких хронических заболеваний. Артистке было всего 38 лет.
Фото и видео: Instagram Таисии Началовой
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