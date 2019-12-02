Дочь Юлии Началовой отметила 13-летие в семье отца: «Верочка, мы тебя очень любим»
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Фото: Instagram
Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина отметила 13-летие. Праздник для нее организовал отец.
Вера пригласила на день рождения гостей и получила много подарков. Комнату для торжества украсили множеством розовых и белых шаров.
«Сегодня старшенькой 13!!! Верочка, мы тебя очень любим!!!», — написал в Instagram Евгений Алдонин и показал фотографии с дочерью.
День рождения Вера встречает впервые без своей мамы Юлии Началовой. Певица скоропостижно ушла из жизни в марте 2019 года. Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой, но часто бывает в гостях у отца.
Недавно у Евгения и его второй супруги Ольги родилась дочь Анжелика. У пары также растет 3-летний сын Артем.
Фото и видео: Instagram
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