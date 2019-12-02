Дочь Юлии Началовой отметила 13-летие в семье отца: «Верочка, мы тебя очень любим»

Вера пригласила на день рождения гостей и получила много подарков. Комнату для торжества украсили множеством розовых и белых шаров.

«Сегодня старшенькой 13!!! Верочка, мы тебя очень любим!!!», — написал в Instagram Евгений Алдонин и показал фотографии с дочерью.