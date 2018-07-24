Дочь выше мамы: многодетная Екатерина Климова выглядит старшей сестрой подросших детей

«Просто супер мама!», «Вы сама как подросток)) и не скажешь, что мама 4 детей», «Какая же вы Катя умница! Смотришь на вас и удивляешься! Мама 4 детей. Красивая до безумия», «Какая красивая фотография! Вы такая замечательная, вроде и не Мама с детьми», «Маму найти невозможно)))», «Роскошное семейство!!! Доча старшая так повзрослела. А мелочевочка Бельчоночек такая сладушка! Мальчишишки —настояшие братишки и друг другу и сестричкам. Прелесть! Катюш, умница!!!», «Супер!!! Вот это мама 4 деток) вызываете восторг и восхищение», «Мама сама как девочка!) Счастья вашей семье», «Счастливая мама! Для кинозвезды это редкость! Вы потрясающая и детки чудо!!!», — обсуждают восхищенные подписчики.

У Екатерины четверо детей — 16-летняя дочь Лиза, 12-летний сын Матвей, 10-летний сын Корней и двухлетняя дочь Бэлла.