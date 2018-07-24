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Дочь выше мамы: многодетная Екатерина Климова выглядит старшей сестрой подросших детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Екатерины Климовой

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Подписчики восхищены молодостью и физической формой Екатерины Климовой.

Трудно поверить, что 40-летняя Екатерина Климова — многодетная мама. Актриса сохранила потрясающую фигуру и выглядит намного молоде своих лет. Фотография, которую она опубликовала в соцсетях — тому подтверждение.

«Подмосковные вечера», — написала она.

«Просто супер мама!», «Вы сама как подросток)) и не скажешь, что мама 4 детей», «Какая же вы Катя умница! Смотришь на вас и удивляешься! Мама 4 детей. Красивая до безумия», «Какая красивая фотография! Вы такая замечательная, вроде и не Мама с детьми», «Маму найти невозможно)))», «Роскошное семейство!!! Доча старшая так повзрослела. А мелочевочка Бельчоночек такая сладушка! Мальчишишки —настояшие братишки и друг другу и сестричкам. Прелесть! Катюш, умница!!!», «Супер!!! Вот это мама 4 деток) вызываете восторг и восхищение», «Мама сама как девочка!) Счастья вашей семье», «Счастливая мама! Для кинозвезды это редкость! Вы потрясающая и детки чудо!!!», — обсуждают восхищенные подписчики.

У Екатерины четверо детей — 16-летняя дочь Лиза, 12-летний сын Матвей, 10-летний сын Корней и двухлетняя дочь Бэлла.

Фото и видео: instagram

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