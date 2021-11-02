Дочь Вячеслава Малафеева приговорена к 4 годам условно по делу о сбыте запрещенных веществ

Жизнь младшей дочери 42-летнего Кирилла Малафеева полна тяжелых испытаний. Девушка страдает расстройством пищевого поведения, некоторыми проблемами с психическим здоровьем, а также борется с наркотической зависимостью. Отец рассказывает, как в 12-летнем возрасте Ксения сильно теряла в весе и заработала анорексию. Тогда на помощь к ней пришла нынешняя жена экс-вратаря Екатерина. «Катя огромное количество времени с ней проводила. По сути, вытащила ее из этой ситуации. Она была на краю», — делится с журналистами Малафеев.

Дело о сбыте наркотических веществ, которое завели на Ксению Малафееву, было завершено. Суд вынес приговор — 4 года условно. «Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели. Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учетом всех обстоятельств. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию», — считает Малафеев.

На данный момент Ксения уже провела в реабилитационном центре 8 месяцев и сейчас находится дома, однако за ее психоэмоциональным состоянием наблюдает специалист.