Дочь Влада Листьева призналась, что с трудом «отвоевала» наследство отца после его смерти

По ее словам, благодаря этому она смогла унаследовать деньги, которые вложили в недвижимость. Семья купила небольшую квартиру в спальном районе. Кроме того, Валерии достались две машины отца, которые она продала и потратила средства на обучение.

Как пишет KP.Ru, Валерии отдали дачу в Одинцове, которую продали. Это позволило дочери Листьева вместе с мамой и бабушкой поездить по миру, посещая зарубежные страны.

Напомним, Валерия – дочь Листьева от первого брака. У него также остался сын Александр от второго брака.