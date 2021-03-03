Дочь Влада Листьева призналась, что с трудом «отвоевала» наследство отца после его смерти
Фото: Global Look Press
По ее словам, вторая супруга отца изначально не хотела ничем делиться и наняла дорогих адвокатов. Судебный процесс затянулся на четыре года. «Мама не хотела в это лезть. Думала, что все бесполезно. Тогда бабушка взяла все в свои руки», - добавила Валерия.
По ее словам, благодаря этому она смогла унаследовать деньги, которые вложили в недвижимость. Семья купила небольшую квартиру в спальном районе. Кроме того, Валерии достались две машины отца, которые она продала и потратила средства на обучение.
Как пишет KP.Ru, Валерии отдали дачу в Одинцове, которую продали. Это позволило дочери Листьева вместе с мамой и бабушкой поездить по миру, посещая зарубежные страны.
Напомним, Валерия – дочь Листьева от первого брака. У него также остался сын Александр от второго брака.
Фото: Global Look Press
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