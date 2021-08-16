В четвертую годовщину смерти Веры Глаголевой ее дочь опубликовала трогательное фото
Старшая дочь Анна Нахапетова, рожденная в браке актрисы с Родионом Нахапетовым, поделилась памятным фото, под котором она так подписала публикацию в честь скорбной годовщины: «Много это или нет, нам сложно судить, одно лишь ясно наверняка, этот день разделил нашу жизнь на "до" и "после"», — написала она. Младшая дочка Анастасия Шубская продублировала пост на своей странице в «историях». Настя появилась на свет в союзе Глаголевой с Кириллом Шубским.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @anahapetova
2017 год стал для Анастасии одновременно и радостным, и трагичным. Незадолго до ухода мамы в немецкой клинике они с ее супругом, хоккеистом Александром Овечкиным, сыграли пышную свадьбу в Москве. Мама успела побывать на торжестве и даже, казалось, чувствовала себя хорошо.
Девушки поддерживают крепкую связь и часто встречаются по веским поводам, несмотря на то, что Анастасия с мужем и сыновьями живет в США. Так, например, в начале августа три сестры и Кирилл Шубский, встретились в Европе, где замечательно провели время вместе, насладились видами Швейцарии и задержались ненадолго в Италии. Судя по фотографиям, остались очень довольны шопингом в Милане.
Напомним, что всего Вера Глаголева выходила замуж дважды. В первом замужестве с Родионом Нахапетовым родились две девочки — Анна и Мария. Но в 80-е годы он уехал в Соединенные Штаты Америки, где познакомился с другой женщиной. Во втором браке с успешным предпринимателем Кириллом Шубским, в котором родилась Анастасия, тоже случилась измена — у супруга продолжительное время был тайный роман.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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