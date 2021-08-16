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В четвертую годовщину смерти Веры Глаголевой ее дочь опубликовала трогательное фото

Веры Глаголевой не стало ровно четыре года назад: актриса и режиссер скончалась от рака желудка 16 августа 2017 года. Не дают забыть имя мамы три дочери от двух браков, которые очень близки между собой. Сегодня девушки снова почтили ее память трогательной публикацией в Instagram.
В четвертую годовщину смерти Веры Глаголевой ее дочь опубликовала трогательное фото

Старшая дочь Анна Нахапетова, рожденная в браке актрисы с Родионом Нахапетовым, поделилась памятным фото, под котором она так подписала публикацию в честь скорбной годовщины: «Много это или нет, нам сложно судить, одно лишь ясно наверняка, этот день разделил нашу жизнь на "до" и "после"», — написала она. Младшая дочка Анастасия Шубская продублировала пост на своей странице в «историях». Настя появилась на свет в союзе Глаголевой с Кириллом Шубским.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна поделилась фотографией мамы и сестер

Фото: Личный Instagram @anahapetova

2017 год стал для Анастасии одновременно и радостным, и трагичным. Незадолго до ухода мамы в немецкой клинике они с ее супругом, хоккеистом Александром Овечкиным, сыграли пышную свадьбу в Москве. Мама успела побывать на торжестве и даже, казалось, чувствовала себя хорошо.

Девушки поддерживают крепкую связь и часто встречаются по веским поводам, несмотря на то, что Анастасия с мужем и сыновьями живет в США. Так, например, в начале августа три сестры и Кирилл Шубский, встретились в Европе, где замечательно провели время вместе, насладились видами Швейцарии и задержались ненадолго в Италии. Судя по фотографиям, остались очень довольны шопингом в Милане.

Напомним, что всего Вера Глаголева выходила замуж дважды. В первом замужестве с Родионом Нахапетовым родились две девочки — Анна и Мария. Но в 80-е годы он уехал в Соединенные Штаты Америки, где познакомился с другой женщиной. Во втором браке с успешным предпринимателем Кириллом Шубским, в котором родилась Анастасия, тоже случилась измена — у супруга продолжительное время был тайный роман.

Фото и видео: Instagram, Rambler

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