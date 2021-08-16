В четвертую годовщину смерти Веры Глаголевой ее дочь опубликовала трогательное фото

Девушки поддерживают крепкую связь и часто встречаются по веским поводам, несмотря на то, что Анастасия с мужем и сыновьями живет в США. Так, например, в начале августа три сестры и Кирилл Шубский, встретились в Европе, где замечательно провели время вместе, насладились видами Швейцарии и задержались ненадолго в Италии. Судя по фотографиям, остались очень довольны шопингом в Милане.

Напомним, что всего Вера Глаголева выходила замуж дважды. В первом замужестве с Родионом Нахапетовым родились две девочки — Анна и Мария. Но в 80-е годы он уехал в Соединенные Штаты Америки, где познакомился с другой женщиной. Во втором браке с успешным предпринимателем Кириллом Шубским, в котором родилась Анастасия, тоже случилась измена — у супруга продолжительное время был тайный роман.