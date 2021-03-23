Дочь Валентина Юдашкина откровенно рассказала о здоровье больного раком отца

О своем страшном заболевании звезда узнал в 2016 году. Сначала его начали мучить головные боли, оказалось, что это проявления метастазов. Юдашкин попал к хорошему доктору, о котором отзывался теплыми словами: «Он боец — не за медали, а за науку».

Как пишет PeopleTalk, 31-летняя Галина и сама тщательно следит за здоровьем. Она живет с мужем в Китае. «Утром я люблю бегать: либо это обычный бег, либо трейлраннинг по горам 7-10 километров. Или занимаюсь хайкингом (пешая ходьба) на 10-15 километров. Именно в Китае я открыла для себя этот вид спорта», — поделилась она. Галина заботится о здоровье сыновей Анатолия и Аркадия. Толя учится в школе (пока дистанционно), а Аркаша с сентября пойдет в детский сад.