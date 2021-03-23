Дочь Валентина Юдашкина откровенно рассказала о здоровье больного раком отца
Фото: Global Look Press
Известному дизайнеру пришлось перенести ряд серьезных операций и химиотерапию, из-за которых он сильно потерял вес. Как уточнила дочь 57-летнего кутюрье, долгое лечение никак не повлияло на настрой отца, он по жизни оптимист. «Папа чувствует себя отлично, он в рабочем настроении. На самом деле мы с самого начала знали, что все с ним будет хорошо. Можно назвать это чутьем или просто знаком, но я ни на секунду не теряла надежды, что он выберется», — подчеркнула Галина. В борьбе с онкологией Юдашкину помогает семья.
О своем страшном заболевании звезда узнал в 2016 году. Сначала его начали мучить головные боли, оказалось, что это проявления метастазов. Юдашкин попал к хорошему доктору, о котором отзывался теплыми словами: «Он боец — не за медали, а за науку».
Как пишет PeopleTalk, 31-летняя Галина и сама тщательно следит за здоровьем. Она живет с мужем в Китае. «Утром я люблю бегать: либо это обычный бег, либо трейлраннинг по горам 7-10 километров. Или занимаюсь хайкингом (пешая ходьба) на 10-15 километров. Именно в Китае я открыла для себя этот вид спорта», — поделилась она. Галина заботится о здоровье сыновей Анатолия и Аркадия. Толя учится в школе (пока дистанционно), а Аркаша с сентября пойдет в детский сад.
Фото: Global Look Press
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