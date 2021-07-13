Дочь Уилла Смита побрилась налысо ради мамы, которая страдает алопецией
Супруга Уилла Смита избавилась от волос и побрилась налысо. Сделала она это по примеру своей дочери Уиллоу — 20-летняя девушка сделала это первой и вдохновила маму.
Этот жест — не способ привлечь к себе внимание. Дело в том, что у Джады по состоянию здоровья некоторое время назад начали выпадать волосы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @jadapinkettsmith
Женщина очень переживала из-за этой проблемы, у нее развились комплексы. Она очень боялась остаться без волос.
Однако когда это сделала ее дочь, Джада решила, что «время пришло». Оказалось, что бояться нечего — ее поклонники оценили такую прическу, женщина действительно выглядит гармонично.
«Подарок искренний, когда он дарится от всего сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте и когда мы ничего не ждем взамен», — написала по этому поводу в своем блоге Джада.
Ранее 20-летняя Уиллоу объявила себя полиаморкой. Девушка рассказала, что быть полиаморкой намного вернее и рациональнее, поскольку в этом случае партнеры, хотя и состоят в отношениях, позволяют друг другу также заводить романы на стороне. Мама и бабушка Уиллоу поддержали ее в этом решении.
Фото: Instagram Джады Пинкетт Смит, Уиллоу Смит
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