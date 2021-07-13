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Дочь Уилла Смита побрилась налысо ради мамы, которая страдает алопецией

Джада Пинкетт-Смит также сбрила волосы. Супруга актера призналась, что сделала это по примеру своей дочери, которая первая избавилась от волос.
Дочь Уилла Смита побрилась налысо ради мамы, которая страдает алопецией

Супруга Уилла Смита избавилась от волос и побрилась налысо. Сделала она это по примеру своей дочери Уиллоу — 20-летняя девушка сделала это первой и вдохновила маму.

Этот жест — не способ привлечь к себе внимание. Дело в том, что у Джады по состоянию здоровья некоторое время назад начали выпадать волосы.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джада Смит

Фото: @jadapinkettsmith

Женщина очень переживала из-за этой проблемы, у нее развились комплексы. Она очень боялась остаться без волос.

Однако когда это сделала ее дочь, Джада решила, что «время пришло». Оказалось, что бояться нечего — ее поклонники оценили такую прическу, женщина действительно выглядит гармонично.

«Подарок искренний, когда он дарится от всего сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте и когда мы ничего не ждем взамен», — написала по этому поводу в своем блоге Джада.

Ранее 20-летняя Уиллоу объявила себя полиаморкой. Девушка рассказала, что быть полиаморкой намного вернее и рациональнее, поскольку в этом случае партнеры, хотя и состоят в отношениях, позволяют друг другу также заводить романы на стороне. Мама и бабушка Уиллоу поддержали ее в этом решении.

Фото: Instagram Джады Пинкетт Смит, Уиллоу Смит

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