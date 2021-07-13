Дочь Уилла Смита побрилась налысо ради мамы, которая страдает алопецией

Однако когда это сделала ее дочь, Джада решила, что «время пришло». Оказалось, что бояться нечего — ее поклонники оценили такую прическу, женщина действительно выглядит гармонично.

«Подарок искренний, когда он дарится от всего сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте и когда мы ничего не ждем взамен», — написала по этому поводу в своем блоге Джада.

Ранее 20-летняя Уиллоу объявила себя полиаморкой. Девушка рассказала, что быть полиаморкой намного вернее и рациональнее, поскольку в этом случае партнеры, хотя и состоят в отношениях, позволяют друг другу также заводить романы на стороне. Мама и бабушка Уиллоу поддержали ее в этом решении.