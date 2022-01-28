Дочь тяжелобольной Заворотнюк вспомнила, как снималась вместе с мамой в «Моей прекрасной няне»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
«Помню, как учили с мамой текст, и помню, что очень долго снимали, часов семь один маленький эпизодик, но в целом было очень интересно и весело», — написала в сториз своего инстаграм Анна.
Ранее Анна опровергла слухи о том, что ее мама из-за тяжелой болезни перестала разговаривать. Однако девушка попросила подписчиков не задавать ей много вопросов про маму, рассказав, что это причиняет ей боль.
Успешная инстамодель даже поделилась страшной тайной. Оказывается, девушка живет в состоянии депрессии уже более двух лет. Бороться с болезнью ей помогает психолог. «Буду благодарна ей до конца дней своих. Не спрашивайте контакт, клиентов у нее под завязку», — недавно написала Анна у себя в сториз.
Вся семья Заворотнюк держит в тайне информацию о состоянии актрисы. Несмотря на то что ее старшая дочь в инстаграм иногда отвечает на вопросы, касающиеся матери, в целом девушка придерживается тактики семьи и не распространяется о здоровье Анастасии.
Анна родилась в браке актрисы Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Выросла Анна в США, там же окончила университет и получила диплом продюсера, но в итоге вернулась в Россию и стала строить карьеру модели. У Анны есть родной младший брат Майкл и сводная сестра Мила от брака Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым — ей два года.
Фото: Instagram