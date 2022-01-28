Дочь тяжелобольной Заворотнюк вспомнила, как снималась вместе с мамой в «Моей прекрасной няне»

«Помню, как учили с мамой текст, и помню, что очень долго снимали, часов семь один маленький эпизодик, но в целом было очень интересно и весело», — написала в сториз своего инстаграм Анна.

Ранее Анна опровергла слухи о том, что ее мама из-за тяжелой болезни перестала разговаривать. Однако девушка попросила подписчиков не задавать ей много вопросов про маму, рассказав, что это причиняет ей боль.