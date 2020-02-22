В минувшую пятницу, 21 февраля, в эфир вышел второй выпуск нового сезона шоу «Голос. Дети», в котором поиском талантов руководят Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко — прим.ред.). В этом эпизоде на суд зрителей и строгого трио наставников были представлены десять юных артистов, восемь из которых прошли в следующий этап.Одними из самых ярких исполнителейстали Валерия Базыкина из подмосковной Балашихи и Манижа Аминова из деревни Вешки Смоленской области, спевшие дуэтом знаменитую «Траву у дома» под рояльный аккомпанемент Леры. Женское прочтение шлягера «Землян» очаровало мужскую часть жюри. Свое решение девочки озвучили музыкально: «Конечно, Баста, Баста, стиляга из Москвы». Полина Гагарина не смогла усидеть на месте во время выступления Артема Морозова, сделавшего ставку на бессмертный хит Queen — Who Wants To Live Forever. Наставница честно призналась, что по ее коже бегали «мурашки-монстры», а исполнение юного пеповергло ее в шок. Баста и Валерий Шотаевич поддержали коллегу, в команду к которой отправился участник. Если бы присуждали звание самого милого юного дарования, то в этом выпуске его заслужила бы шестилетняя Алиса Смирнова, задорно исполнившая песню про гармонь. На пение девятилетней Ангелины Дерябиной развернулись все наставники, но самое интересное ждало их по окончании номера. Девочка представилась на английском языке и назвалась дочерью Тритона из подводного королевства. Ангелине сложно было сделать выбор, но дальнейший путь в «Голосе» она продолжит под руководством Гагариной. По мнению зрителей, лучшим наставником этого выпуска стал Баста. Следите за новыми выпусками шоу «Голос. Дети» каждую пятницу после программы «Время» на Первом канале. Фото: кадры из эфираВидео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос ДетиПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!