passion.ru

Дочь Трампа объявила о помолвке под снимком из Белого дома

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Тиффани Трамп и Дональд Трамп

Фото: www.instagram.com/tiffanytrump/

О радостной новости Тиффани Трамп сообщила в своем Instagram.

Дочь уже бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани объявила о помолвке. Радостной новостью девушка поделилась в своем Instagram, опубликовав фотографию с избранником в Белом доме.

Тиффани выбрала себе в мужья миллиардера из Нигерии Майкла Булоса.

«Отмечать свои жизненные этапы, исторические события и памятные моменты с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с моим замечательным женихом Майклом Булосом, было честью для меня. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, начиная новую главу!», — написала под фотографией Тиффани.

Пару уже поздравили близкие, мама и бывшая супруга Дональда Трампа Марла Мейплз, а также ее старшая сестра Иванка Трамп. В комментариях к посту Тиффани поздравили ее подписчики, пожелав будущим супругам счастья и любви. Комментаторы сделали молодым людям много комплиментов и отметили, что они отличная пара.

В своем блоге Майкл Булос тоже поделился снимком с избранницей, назвав ее «любовью всей его жизни».

Молодые люди встречаются уже более трех лет, а также вместе появлялись на торжественных мероприятиях в Белом доме.

Фото и видео: Instagram Тиффани Трамп

Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!