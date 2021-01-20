Дочь Трампа объявила о помолвке под снимком из Белого дома
Фото: www.instagram.com/tiffanytrump/
Дочь уже бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани объявила о помолвке. Радостной новостью девушка поделилась в своем Instagram, опубликовав фотографию с избранником в Белом доме.
Тиффани выбрала себе в мужья миллиардера из Нигерии Майкла Булоса.
«Отмечать свои жизненные этапы, исторические события и памятные моменты с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с моим замечательным женихом Майклом Булосом, было честью для меня. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, начиная новую главу!», — написала под фотографией Тиффани.
Пару уже поздравили близкие, мама и бывшая супруга Дональда Трампа Марла Мейплз, а также ее старшая сестра Иванка Трамп. В комментариях к посту Тиффани поздравили ее подписчики, пожелав будущим супругам счастья и любви. Комментаторы сделали молодым людям много комплиментов и отметили, что они отличная пара.
В своем блоге Майкл Булос тоже поделился снимком с избранницей, назвав ее «любовью всей его жизни».
Молодые люди встречаются уже более трех лет, а также вместе появлялись на торжественных мероприятиях в Белом доме.
Фото и видео: Instagram Тиффани Трамп
Подписывайтесь на страницы passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!