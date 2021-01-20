Дочь Трампа объявила о помолвке под снимком из Белого дома

Дочь уже бывшего президента США Дональда Трампа Тиффани объявила о помолвке. Радостной новостью девушка поделилась в своем Instagram, опубликовав фотографию с избранником в Белом доме.

Тиффани выбрала себе в мужья миллиардера из Нигерии Майкла Булоса.

«Отмечать свои жизненные этапы, исторические события и памятные моменты с моей семьей здесь, в Белом доме, и особенно мою помолвку с моим замечательным женихом Майклом Булосом, было честью для меня. Чувствую себя очень счастливой и взволнованной, начиная новую главу!», — написала под фотографией Тиффани.