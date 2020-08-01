Дочь Толкалиной пожаловалась, что за ней следит поклонник: «Я его заблокировала»

«Мне тут недавно пришло странное сообщение в Директ... Я прямо скопировала и вставила: «Мария, я вас за последние 2 месяца уже 6 раз на улице вижу, рядом с чистыми прудами. Все не решался подойти. В следующий раз, как увижу, обязательно подойду, познакомимся». Вроде бы ничего такого, да? Но как-то неприятно... И страшновато...» - написала на своей странице Михалкова-Кончаловская. Также девушка поведала, что раньше без опаски ходила обедать в кафе на Патриарших прудах, но теперь ест дома. Поклонника Мария заблокировала.

Подписчики разделились на два лагеря: одни считают, что Мария поступила правильно, другие думают, что девушка себя просто накручивает и ничего необычного в знакомстве подобным образом нет.

Мария Михалкова-Кончаловская дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. Пара начала встречаться в 1996 году , но так и не решилась заключить законный брак. В 2001 году у них родилась дочь. В 2009 году появились слухи, что возлюбленные больше не живут вместе, тем не менее, расставание Толкалина и Кончаловский подтвердили только в 2017 году.