Дочь Толкалиной на страницах глянца, и другие звездные дочки, которые пришли к успеху
Тем, кому повезло родиться в семье звезд, как правило, проще оказаться на страницах таблоидов и глянца. Однако устраивает это не всех – например, Мария Михалкова-Кончаловская хочет зарекомендовать себя, как успешную модель, а не как дочь известных режиссера и актрисы.
Девушке удалось – ее фотографии появились на страницах Vogue, и родители там упомянуты не были.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press/face to face/Instagram
«Я буквально месяц назад загадала, чтобы Vogue опубликовали мою фотографию, как модели, а не дочки известных родителей. Ну, да) мне это очень важно. И хоп! Вселенная такая: “Пожалуйста! Нате!” Правда, это не русский Vogue, а жаль», – похвасталась девушка.
Мария действительно яркая и нестандартная актриса, она отличается интересной внешностью, копной темных волос и татуировками – все это действительно выделяет ее из толпы.
Однако она не единственная красавица, которая унаследовала лучшее от своих звездных родителей. Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя успешно пробивает себе дорогу в модельный бизнес – на счету девушки уже несколько обложек глянца.
Дочь Мадонны, Лурдес, определенно унаследовала характер и жизненную позицию звездной мамы. Провокационные или чересчур откровенные съемки, появление на публике и снимках с небритыми подмышками и эпатажное поведение – девушка уже успела привлечь к себе немало внимания, и, кажется, станет достойной последовательницей своей мамы.
В центре внимания и другие красавицы со звездными родителями. Лили-Роуз Депп ухитрилась пойти по стопам обоих родителей – стала музой модного дома и попробовала себя в качестве актрисы. Только вот петь, как ее мама, пока не начала – возможно, и это впереди?
А Кайя Гербер прекрасно продолжила мамино дело – юная дочь Синди Кроуфорд уже не только успешная модель, но и законодательница мод. Ее знают не только благодаря имени мамы, но и по собственным заслугам.
Дочь Алсу, Микелла Абрамова, тоже не отстает от западных конкуренток. Несмотря на скандал с «Голосом», девушка уверенно делает музыкальную карьеру, записала песню для мультфильма, а недавно сняла клип на песню «Мамина помада».
Фото: Instagram Марии Михалковой-Кончаловской, Кайи Гербер, Global Look Press
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