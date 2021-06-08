Дочь Толкалиной на страницах глянца, и другие звездные дочки, которые пришли к успеху

Мария действительно яркая и нестандартная актриса, она отличается интересной внешностью, копной темных волос и татуировками – все это действительно выделяет ее из толпы.

Однако она не единственная красавица, которая унаследовала лучшее от своих звездных родителей. Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя успешно пробивает себе дорогу в модельный бизнес – на счету девушки уже несколько обложек глянца.

Дочь Мадонны, Лурдес, определенно унаследовала характер и жизненную позицию звездной мамы. Провокационные или чересчур откровенные съемки, появление на публике и снимках с небритыми подмышками и эпатажное поведение – девушка уже успела привлечь к себе немало внимания, и, кажется, станет достойной последовательницей своей мамы.