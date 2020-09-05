Дочь Толкалиной и Кончаловского показала эмоциональное фото с женихом накануне свадьбы

Совсем скоро дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария станет женой возлюбленного, который старшее ее на 9 лет. Девушку, кажется, подобная разница вовсе не смущает, она восторженно рассказывает поклонникам о деталях предстоящей церемонии и спрашивает советы, как сделать торжество еще более запоминающимся.

И хотя информация о том, что она выходит замуж за бизнесмена из Калининграда Никиту Кузьмина ходила уже давно, официально представить своего жениха широкой публике девушка решилась недавно.

«Все. Сажусь писать клятву. Я купила 20 литров лепестков роз. Мои прекрасные друзья, те кого я отметила в этом посте. Мы создали хештег нашей свадьбы. Давайте пользоваться им, чтобы не потерять фотографии! Очень ждем вас», - эмоционально подписала совместный снимок со своим женихом Мария.