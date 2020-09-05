Дочь Толкалиной и Кончаловского показала эмоциональное фото с женихом накануне свадьбы
Фото: Instagram/ @welcometomaria
Совсем скоро дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария станет женой возлюбленного, который старшее ее на 9 лет. Девушку, кажется, подобная разница вовсе не смущает, она восторженно рассказывает поклонникам о деталях предстоящей церемонии и спрашивает советы, как сделать торжество еще более запоминающимся.
И хотя информация о том, что она выходит замуж за бизнесмена из Калининграда Никиту Кузьмина ходила уже давно, официально представить своего жениха широкой публике девушка решилась недавно.
«Все. Сажусь писать клятву. Я купила 20 литров лепестков роз. Мои прекрасные друзья, те кого я отметила в этом посте. Мы создали хештег нашей свадьбы. Давайте пользоваться им, чтобы не потерять фотографии! Очень ждем вас», - эмоционально подписала совместный снимок со своим женихом Мария.
Поклонники отметили, что влюбленные выглядят очень счастливыми и похвалили вкус девушки: «Какое невероятное у вас платье!», «Очень красивый наряд», «Любви вам, счастья и взаимопонимания», «Будьте счастливы вместе!», «Много лет вам любви, нежности и дружбы», «Поздравляем вас от всей души».
О знакомстве с любовью всей своей жизни Мария рассказывала, что оно получилось спонтанным. Влюбленные случайно встретились на улице, когда девушка сильно замерзла и симпатичный молодой человек галантно предложил ей свою рубашку. Михалкова-Кончаловская оценила поступок незнакомца и дала ему номер телефона, так началась история любви. В итоге пара приняла решение официально оформить отношения, причем инициатором была Мария. В одном из интервью девушка призналась, что сама подтолкнула избранника к мысли о женитьбе. Как-то выходя из магазина, девушка прямо заявила кавалеру, что он должен жениться. Никита согласился и вскоре сделал предложение своей возлюбленной.
Фото: Instagram/ @welcometomaria
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