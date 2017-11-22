Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова исполнила горячий «танец с саблями»
Энергичный танец Нади Песковой восхитил поклонников ее мамы.
Младшая дочь Татьяны Навки — само очарование! Запись, которой поделилась сегодня ее мама, покорила поклонников фигуристки.
«В танце главное слышать музыку. К вашему вниманию "Танец с саблями", в исполнении Надежды Песковой», — написала Татьяна.
«Шмеленок полетел», «Маленький энерджайзер», «Ой, как точно в ритм у нее получается! Генетика», «Какая музыкальная и ритмичная девочка», «Вот чудо! Давай, Надюша, догоняй маму», «Ну все, вырастет всем постановщикам нос утрет, а главное, что арена (ковер) полностью задействована. Молодец Надюша! Так держать», — восхищены фолловеры Татьяны Навки.
Фото: instagram