Энергичный танец Нади Песковой восхитил поклонников ее мамы.

Младшая дочь Татьяны Навки — само очарование! Запись, которой поделилась сегодня ее мама, покорила поклонников фигуристки.

«Шмеленок полетел», «Маленький энерджайзер», «Ой, как точно в ритм у нее получается! Генетика», «Какая музыкальная и ритмичная девочка», «Вот чудо! Давай, Надюша, догоняй маму», «Ну все, вырастет всем постановщикам нос утрет, а главное, что арена (ковер) полностью задействована. Молодец Надюша! Так держать», — восхищены фолловеры Татьяны Навки.

Фото: instagram