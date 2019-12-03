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Дочь Светланы Лободы раскрыла тайну певицы? «Мамуля, твоя любовь уже братика ждет»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Лобода с дочками Евангелиной и Тильдой

Фото: Instagram

Артистка показала нежное видео с Евангелиной.

Светлана Лобода растит двух дочек: 8-летнюю Евангелину и полуторагодовалую Тильду. Старшая дочь активно появляется в Instagram матери в отличие от младшей сестры.

Певица поделилась с подписчиками милым видео, в котором нежничает с Евой. «Моя девочка, моя любовь», — говорит Светлана, обнимая и целуя дочь.

«Моя мамуля. Твоя любовь уже братика ждет», — отвечает девочка. В ответ певица резко обрывает запись словами: «Так! Тихо!». Продолжение беседы осталось за кадром.

«Кто-то братика ждет», «Ребенок намекает открытым текстом», «Что-что там про братика?», «Мысли материализуются», — последовала лавина комментариев.

Светлана Лобода уже не раз прерывает старшую дочь на полуслове. Так, во время беседы с Ксенией Собчак девочка, показывая свое украшение, отметила, что кулон ей подарил Тилль Линдеманн. На что ее мать резко заметила: «Ну хватит. А то сейчас все расскажешь».

Тилль Линдеманн

Фото: EAST NEWS

37-летняя Светлана и 56-летний Тилль не признаются, что у них роман. Однако поклонники артистов уверены, что у них любовь, а дочь Тильду Лобода родила именно от него. В октябре день рождения певица отмечала в его компании.

Фото и видео: Instagram, East News

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