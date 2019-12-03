Дочь Светланы Лободы раскрыла тайну певицы? «Мамуля, твоя любовь уже братика ждет»

Светлана Лобода растит двух дочек: 8-летнюю Евангелину и полуторагодовалую Тильду. Старшая дочь активно появляется в Instagram матери в отличие от младшей сестры.

Певица поделилась с подписчиками милым видео, в котором нежничает с Евой. «Моя девочка, моя любовь», — говорит Светлана, обнимая и целуя дочь.

«Моя мамуля. Твоя любовь уже братика ждет», — отвечает девочка. В ответ певица резко обрывает запись словами: «Так! Тихо!». Продолжение беседы осталось за кадром.