Дочь Синди Кроуфорд перепугала отца округлившимся животом

Многие из поклонников девушки удивились и бросились ее поздравлять, однако самые внимательные разглядели надпись – «Вживаюсь в роль» и отметила, что готовится к работе в новом проекте.

Дело в том, что актриса снимается в «Американской истории ужасов», где как раз играет беременную.

А вот отец Кайи, Рэнди Гербер, не сразу понял, в чем дело, и всерьез испугался. Как пишет издание Hollywood life, он давно не видит дочь, которая живет отдельно, и принял все всерьез.