Дочь Синди Кроуфорд перепугала отца округлившимся животом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kaiagerber
Многие из поклонников девушки удивились и бросились ее поздравлять, однако самые внимательные разглядели надпись – «Вживаюсь в роль» и отметила, что готовится к работе в новом проекте.
Дело в том, что актриса снимается в «Американской истории ужасов», где как раз играет беременную.
А вот отец Кайи, Рэнди Гербер, не сразу понял, в чем дело, и всерьез испугался. Как пишет издание Hollywood life, он давно не видит дочь, которая живет отдельно, и принял все всерьез.
Ситуацию усугубляет то, что Кайя состоит в отношениях с коллегой по цеху, а ранее была влюблена в парня, которого отец категорически не одобрял - актера и стендапера Пита Дэвидсона. Парень пользовался не лучшей репутацией, употреблял наркотики, был падок на романы на стороне и был психически неуравновешен. При этом ситуация зашла настолько далеко, что Синди Кроуфорд и ее супругу пришлось вмешаться и настоять на разрыве Кайи и Пита.