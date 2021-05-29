Дочь Сергея Шойгу объявила о помолвке с известным блогером

Пара познакомилась на спортивном мероприятии «Гонка героев», руководителем которой является Ксения. Девушка также является советником заместителя председателя правления крупного банка и президентом федерации триатлона в России. Сейчас Шойгу занимается проектом «Остров фортов» и практически постоянно находится в городе Кронштадте под Петербургом.

Когда именно состоится торжество и в каком формате оно будет проходить влюбленные пока не сообщили.

О личной жизни дочери министра обороны России до этого момента не было ничего известно. Подтверждением романа Ксении и блогера были совместные фото в социальных сетях. Шойгу не имеет детей и этот брак будет для нее первым.