Дочь Сергея Шойгу объявила о помолвке с известным блогером
30-летняя дочь Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу Ксения выходит замуж. Избранником невесты стал популярный блогер из Санкт-Петербурга Алексей Столяров. Молодой человек профессионально занимается спортом и рассказывает об этом в своих социальных сетях.
Ксения сообщила о том, что возлюбленный сделал ей предложение фотографией с помолвочным кольцом. «Я теперь невеста! Очень люблю тебя! Спасибо за все и за это утро!» – подписала снимок Ксения.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ksenia_shoigu/Instagram
Пара познакомилась на спортивном мероприятии «Гонка героев», руководителем которой является Ксения. Девушка также является советником заместителя председателя правления крупного банка и президентом федерации триатлона в России. Сейчас Шойгу занимается проектом «Остров фортов» и практически постоянно находится в городе Кронштадте под Петербургом.
Когда именно состоится торжество и в каком формате оно будет проходить влюбленные пока не сообщили.
О личной жизни дочери министра обороны России до этого момента не было ничего известно. Подтверждением романа Ксении и блогера были совместные фото в социальных сетях. Шойгу не имеет детей и этот брак будет для нее первым.