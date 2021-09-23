Дочь Сергея Бодрова рассказала, что для нее значит любовь
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Фото: Кадр из фильма, kino-teatr.ru
Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова, пошла по стопам отца. Девушка училась на актрису, а теперь попробовала себя в кино — приняла участие в картине режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз», которую представили на «Кинотавре». В своем первом интервью изданию «Известия» она рассказала, каким был ее первый опыт в кино и как ей удалось показать «химию» со своим партнером.
«С Валерой Степановым, моим партнером, мы были постоянно вместе, что называется 24/7, и это нам очень помогло. Мы в какой-то момент могли веселиться и шутить, в какой-то момент уже могли раздражать друг друга. Если обстановка хорошая и правильная, это все работает на процесс», — признается она.
Как рассказывает Ольга, картина — о любви, о том, как молодые люди пытаются ужиться вместе, и о том, как непросто это оказывается. Для самой актрисы любовь имеет огромное значение.
«Это очень сложный процесс, который, наверное, люди пытаются познавать всю свою жизнь. Конечно, там есть и терпение, и смирение, и страсть, и радость, и боль — все вместе. Но мне кажется, это единственное, ради чего мы живем. Это сложно описать словами», — признается она.
В фильме были и сцены эротического характера. Актриса призналась, что была к этому готова, хотя ей было непросто.
«Это моя профессия, как-то надо подходить к этому спокойно, осознанно. Понятно, что это сложно», — отметила она и объяснила, что главное здесь — доверие к режиссеру.
«Я максимально доверяю Николаю и считаю, что если он оставил их — значит, они необходимы».
Фото: кадры из фильма