Дочь Сергея Бодрова рассказала, что для нее значит любовь

Как рассказывает Ольга, картина — о любви, о том, как молодые люди пытаются ужиться вместе, и о том, как непросто это оказывается. Для самой актрисы любовь имеет огромное значение.

«Это очень сложный процесс, который, наверное, люди пытаются познавать всю свою жизнь. Конечно, там есть и терпение, и смирение, и страсть, и радость, и боль — все вместе. Но мне кажется, это единственное, ради чего мы живем. Это сложно описать словами», — признается она.

В фильме были и сцены эротического характера. Актриса призналась, что была к этому готова, хотя ей было непросто.

«Это моя профессия, как-то надо подходить к этому спокойно, осознанно. Понятно, что это сложно», — отметила она и объяснила, что главное здесь — доверие к режиссеру.

«Я максимально доверяю Николаю и считаю, что если он оставил их — значит, они необходимы».