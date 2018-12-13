Дочь самого богатого человека Индии сыграла свадьбу за 100 миллионов долларов: «Самое важное в жизни — уметь наслаждаться ей»

Несколько дней назад в индийском городе Удайпур отгремела свадьба дочери самого богатого человека Индии — Мукеша Амбани. Выступление Бейонсе, новое платье для каждого повода, звездные гости и бриллианты сказочных размеров — согласно оценкам экспертов, пять дней и ночей обошлись семье в 100 миллионов долларов.
Для самого главного из этих дней были подготовлены несколько залов в 27-этажном особняке семьи. На мероприятие были приглашены друзья и близкие, в том числе Наталья Водянова, Хиллари Клинтон, Ник Джонас, Приянка Чопра и другие индийские селебрити. Для них глава семейства организовал 100 чартерных рейсов и комнаты в лучших отелях.
Устроил Мукеш Амбани праздник и для простых жителей города, подарив им продукты питания, которыми можно накормить около двадцати тысяч человек.
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram