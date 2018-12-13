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Дочь самого богатого человека Индии сыграла свадьбу за 100 миллионов долларов: «Самое важное в жизни — уметь наслаждаться ей»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Иши Амбани

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Свадьба Иши Амбани и ее избранника Аманда Пирамала длилась пять дней и ночей. Ее украшением стали Бейонсе и Наталья Водянова.

Несколько дней назад в индийском городе Удайпур отгремела свадьба дочери самого богатого человека Индии — Мукеша Амбани. Выступление Бейонсе, новое платье для каждого повода, звездные гости и бриллианты сказочных размеров — согласно оценкам экспертов, пять дней и ночей обошлись семье в 100 миллионов долларов.

Для самого главного из этих дней были подготовлены несколько залов в 27-этажном особняке семьи. На мероприятие были приглашены друзья и близкие, в том числе Наталья Водянова, Хиллари Клинтон, Ник Джонас, Приянка Чопра и другие индийские селебрити. Для них глава семейства организовал 100 чартерных рейсов и комнаты в лучших отелях.

Устроил Мукеш Амбани праздник и для простых жителей города, подарив им продукты питания, которыми можно накормить около двадцати тысяч человек.

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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