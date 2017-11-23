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«Дочь сама зарегистрируется в соцсетях»: супруг Екатерины Климовой рассказал о воспитании маленькой дочери

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Актер Гела Месхи поделился своими принципами воспитания наследницы.

В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью жизни. Особенно это касается публичных людей — в соцсетях делятся личными фотографиями, рассказывают о грядущих событиях, публикуют афиши и показывают редкие кадры из закулисного мира. Многие звезды даже создают аккаунты для своих маленьких детей — Яна Рудковская ведет страничку пятилетнего сына Саши, дети Филиппа Киркорова, Жасмин и даже дочка Риты Дакоты и Влада Соколовского, которой на днях исполнится всего шесть месяцев, могут похвастаться личными профилями. Однако не все знаменитости считают, что ребенку нужно приобщение к социальным сетям с пеленок.

Актер Гела Месхи, который с супругой Екатериной Климовой воспитывает двухлетнюю дочь Бэллу, уверен, что ребенок сам вправе решать, что ему нужно: «Дочь сама заведет себе страничку, когда подрастет, если захочет. Я не буду против. Вообще не считаю, что нельзя ничего запрещать человеку. Ведь это ее право. Присматривать, направлять в какую-то правильную сторону — можно, но ставить табу — нет. Любой запрет — это неправильно, человек сам выбирает дорогу в жизни. Мне в детстве тоже особенно ничего не запрещали. Что касается соцсетей, то, может, ей и не нужно будет».

Тем не менее, девочка уже умеет обращаться с телефоном. По словам Месхи, Бэлла знает, что мама и папа часто уезжают по работе, поэтому с удовольствием болтает с родителями по телефону.

Актерская чета старается по возможности ограждать малышку от телевидения. «Это отдельная субстанция, нам с женой кажется, что гораздо лучше читать книжки и смотреть картинки. Мы стараемся развивать дочку всесторонне. Например, она уже ходит в школу танцев, ей очень нравится. Почти три года — уже взрослый человек!», — цитирует Гелу портал «7 дней».

Напомним, Бэлла стала четвертым ребенком для Екатерины Климовой. От первого брака с Ильей Хорошиловым у актрисы есть 16-летняя дочь Лиза, а во втором браке с Игорем Петренко на свет появились сыновья Корней и Матвей. Гела Месхи отцом стал впервые.

Фото: dtarface, instagram

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