Дочь Романа Малькова рассказала о встрече с папой: «Все прошло ужасно!»

И добавила, что после такой неприятной ситуации, больше не хочет поддерживать связь с родителем, по которой так скучала, пока папа настраивал свою личную жизнь в столице и шли затяжные конфликты между мамой и папой. Более того, Аня решила обращаться к отцу только по имени.

Примечательно, что на сближение с детьми Романа натолкнуло не волнение за судьбу детей, а резкое ухудшения новой супруги Макеева, актрисы Анастасии Мальковой, о чем мужчина сразу сообщил в социальных сетях: «Друзья, жизнь под прицелом… Состояние Насти меня не на шутку пугает. Я официально заявляю, что прекращаю все перепалки и споры с бывшей женой, теперь общение будет только через адвокатов. Надеюсь на здравый смысл и эмоциональную устойчивость Светланы, все вопросы призываю решать без прессы только через суд. Моя жена в очень сложном положении и ради нее я полностью перехожу на режим созидания», — написал он.

Многие подписчики давно подозревают артистку в спекуляции на своем здоровье, но в ответ на обвинения, Анастасия ответила изображениями из больницы, доказывающим ее правоту и честность.