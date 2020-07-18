Дочь Пригожина требует у кредиторов вернуть ее семье квартиру: «Они втихаря выписали нашу бабушку»

Любимая дочь Елены Даная выступает в имущественном споре на стороне матери. Девушка утверждает, что кредиторы убедили ее семью пойти на сделку «психологическими приемами».

«Сейчас уже идет разбирательство, после которого должно быть заведено уголовное дело. В любом случае, будем подавать заявление в прокуратуру, МВД и апелляцию. Я вообще призываю власти обратить внимание на то, что данная контора выселила не только нас. Ее сотрудники владеют как юридическими приемами, так и психологическими приемами, поэтому с легкостью обманывают людей. К примеру, поначалу они настраивали нас на то, что все будет хорошо, а на деле оказалось совсем по-другому», - призналась Даная и интервью изданию «СтарХит».

По словам дочери известного продюсера, семья выплачивала долг вовремя и отдала кредиторам 6 миллионов рублей, но те без каких-либо извещений подали на мать Даяны в суд и забрали жилье.

«Сначала они втихаря выписали нашу бабушку, а в конце мы узнали, что нас ожидает последнее заседание суда! Эта компания сделала так, что на бумаге мы не брали заем, а продали им квартиру за сущие копейки. Теперь будем добавиться того, чтобы квартиру нам вернули. Пока этого не произойдет, мы не оставим в покое эту злосчастную контору», - заявила дочь продюсера.

Даяна Пригожина - дочь известного продюсера Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой. У экс-супругов также есть сын Дмитрий. Даяна поддерживает хорошие отношения не только с нынешней семьей продюсера и его супругой Валерией, но и со сводной сестрой Елизаветой, которая появилась во втором браке продюсера с менеджером и PR-агентом Лейлой Фаттаховой.