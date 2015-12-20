Дочь показала Ларису Долину с неприбранной прической и в спортивном костюме: «Моя мама королева»

Дочь Ларисы Долиной Лина показала в Instagram фото с мамой и дочкой. В свой день рождения Лина рассказала, какие чувства испытывает к своей семье.

«Это две космические девочки. Должно быть, я сделала что-то великое, что они рядом со мной. Саша очень быстро выросла, а мама у меня просто королева», — подписала дочь народной артистки снимки, на которых показала Ларису долину в спортивном костюме и с неприбранной прической.