Дочь показала Ларису Долину с неприбранной прической и в спортивном костюме: «Моя мама королева»
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Дочь Ларисы Долиной Лина показала в Instagram фото с мамой и дочкой. В свой день рождения Лина рассказала, какие чувства испытывает к своей семье.
«Это две космические девочки. Должно быть, я сделала что-то великое, что они рядом со мной. Саша очень быстро выросла, а мама у меня просто королева», — подписала дочь народной артистки снимки, на которых показала Ларису долину в спортивном костюме и с неприбранной прической.
Лариса Долина недавно приняла участие в популярном шоу «Маска» и произвела фурор. Продюсеры пригласили Ларису Александровну в проект, предупредив, что ей придется выступать в костюме необычного оленя. Актриса ни минуты не раздумывала над ответом, и после, по ее словам, ни разу не пожалела.
Правда, неподражаемый голос Долиной узнали с первых нот, но довели ее до финала, чтобы она подала пример молодым артистам, как нужно петь и держаться на сцене.
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Видео: телеканал НТВ
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