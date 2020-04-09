Дочь победившего рак Владимира Левкина борется с онкологией

Несколько лет назад экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин поборол рак лимфатической системы. В 2020 году его взрослая дочь Виктория борется с онкологией.

Впервые Виктория попала в больницу с подозрением на глиому в декабре минувшего года. «Ничего не предвещало беды. Мне просто было грустно в этот день. Я была в своей компате, и меня начало рвать. Дальше помню, что очнулась в больнице (часа через четыре). Очнулась в тот момент, когда меня везли куда-то на каталке по серым коридорам, а вверху горел яркий свет. Дальше снова ничего не помню... Как оказалось, дома у меня случилось два эпилептических припадка с судорогами. Меня нашли мама и дедушка. Мама вызвала скорую и все такое. Как хорошо, что она была дома, что все были дома», — рассказала она.

15 января, когда Вике сделали операцию, предполагаемая глиома оказалась астроцитомой III степени. После ее удаления девушка прошла лучевую терапию и лишилась части волос, из-за чего решила побриться налысо.