24-летняя Анна Шульгина работает без каскадера

Дочь певицы Валерии, 24-летняя Анна Шульгина, похожа на маму не только внешне, но и характером. Будучи таким же трудоголиком, она решила работать на съемках без дублеров — и поплатилась за это. «Снимаюсь без каскадеров, но гематомы гарантирую», — превознемогая боль, шутит начинающая актриса.

«Бедняжка. Путь быстрее сходит», «Ойййй...надо беречь свое здоровье, не дай бог серьезнее травма будет», — беспокоятся фанаты.

Несколькими днями ранее она отказалась брать больничный из-за плохого самочувствиия и героически боролась с температурой перед съемками. «От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони! Когда есть перерыв 15 мин на съемках», — оптимистично заявила она. Уже через несколько дней она лихо скакала по съемочной площадке.