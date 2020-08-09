Дочь певицы Славы рассказала об отношениях с мужчинами: «Стараюсь не выставлять личную жизнь напоказ»

Александра поделилась с журналистами и подробностями личной жизни. По признанию начинающей певицы, она не любит выставлять отношения напоказ. Раньше у нее были молодые люди, но пока ничем серьезным отношения с ними не заканчивались. Также она рассказала, что первая любовь, как и большинству, разбила ей сердце. Сейчас девушка сосредоточена на карьере и балует подписчиков снимками в Инстаграм. Многие фото достаточно откровенные, но Сашу это ничуть не смущает, тем более, что ее мама к подобным экспериментам дочери относится нормально.