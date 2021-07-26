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Дочь Оксаны Самойловой получила брендовую сумку больше чем за 100 тысяч в подарок на 10 лет

Отпраздновали детский день рождения в дорогом отеле — стоимость номера за сутки превышает 200 тысяч рублей.
Дочь Оксаны Самойловой получила брендовую сумку больше чем за 100 тысяч в подарок на 10 лет

Ариела, старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой, отметила 10-летний день рождения. Мероприятие родители традиционно устроили с размахом — о таком празднике наверняка мечтает половина современных девочек.

Оксана и Ариела провели время вдвоем в шикарном отеле с видом на Красную площадь — стоимость такого номера составляет около 200 тысяч рублей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Номер для празднования дня рождения

Фото: @samoylovaoxana

После этого вместе с мамой девочка выбрала себе сумочку — от Louis Vuitton. Стоимость такого аксессуара начинается от 100 тысяч рублей.

Счастливый отец тоже не отстает — дочери и жене он презентовал поход в спа-салон на три часа.

На этом подарки для Ариелы явно не закончатся — все-таки это первая серьезная дата.

Стоит заметить, что Оксана и Джиган и в обычное время очень балуют своих детей. Например, они заказывали детям тигрят, вместе с которыми плавали в бассейне. Оксана, опубликовав кадры с детьми и тигрятами, столкнулась с резкой критикой подписчиков, которые переживали за зверят.

А однажды семью навестил популярный тиктокер Даня Милохин, который провел время с детьми.

Фото: Instagram Оксаны Самойловой

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