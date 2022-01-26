Свадебное платье с бриллиантами и корона мачехи: дочь одного из богатейших монархов мира вышла замуж
Предсвадебные мероприятия начались за неделю до торжества. Пышная церемония во дворце стала кульминацией праздника.
О помолвке принцессы, дочери 75-летнего султана Брунея Хассанала Болкиаха, одного из богатейших монархов мира, было объявлено в заявлении дворца от 31 декабря. Свадебные торжества начались 16 января с церемонии, на которой султан официально благословил молодоженов. Религиозная часть бракосочетания состоялась в прошлый четверг.
На церемонии, состоявшейся в мечети, жених произнес свои клятвы перед мужской частью семьи, включая султана, который выступал в качестве представителя своей дочери на свадьбе. В честь бракосочетания в королевстве запустили салют из 17 орудий.
Рядом с невестой были ее родители и 30-летний брат Матин. Принц ведет инстаграм-аккаунт, на который подписано более 2 миллионов человек. Он поделился и фото со свадьбы сестры.
Долгий свадебный процесс продолжился в большом позолоченном зале королевского дворца. Невеста пошла под венец в свадебном платье в национальном стиле, по информации Daily Mail , шикарную сверкающую тиару ей одолжила ее мачеха. Жених и невеста выглядели изысканно в одинаковых нарядах из белой и серебряной парчи, украшенных бриллиантами.
Состояние султана Брунея оценивается в 20 миллиардов долларов, он также является премьер-министром страны. Султан взошел на престол в 1967 году после отречения своего отца, сэра Хаджи Омара Али Сайфуддина, и в том же году женился на своей первой жене, королеве Салехе. У супругов шестеро детей. За время брака султан женился и развелся с еще двумя женщинами. Принцесса Фадзилла — дочь от его второй жены Мариам Абдул Азиз, бывшей стюардессы.
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