Свадебное платье с бриллиантами и корона мачехи: дочь одного из богатейших монархов мира вышла замуж

Долгий свадебный процесс продолжился в большом позолоченном зале королевского дворца. Невеста пошла под венец в свадебном платье в национальном стиле, по информации Daily Mail , шикарную сверкающую тиару ей одолжила ее мачеха. Жених и невеста выглядели изысканно в одинаковых нарядах из белой и серебряной парчи, украшенных бриллиантами.

Состояние султана Брунея оценивается в 20 миллиардов долларов, он также является премьер-министром страны. Султан взошел на престол в 1967 году после отречения своего отца, сэра Хаджи Омара Али Сайфуддина, и в том же году женился на своей первой жене, королеве Салехе. У супругов шестеро детей. За время брака султан женился и развелся с еще двумя женщинами. Принцесса Фадзилла — дочь от его второй жены Мариам Абдул Азиз, бывшей стюардессы.