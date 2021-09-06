Дочь Норкина раскрыла свое отношение к новой мачехе и быстрой свадьбе отца

На кадрах Норкин позирует вместе со своей новой возлюбленной, после чего они разрезают свадебный торт и танцуют.

Именно новая жена помогла Норкину справиться с горем — он потерял свою супругу Юлию год назад. Пара прожила вместе более 30 лет, поэтому для Норкина трагедия стала настоящим ударом. Не менее неприятными были слухи о том, что супруга Норкина не смогла вынести известие о его неверности, но сам он резко опроверг такую теорию и потребовал от тех, кто это предполагал, доказательств.