Дочь Норкина раскрыла свое отношение к новой мачехе и быстрой свадьбе отца
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Фото: @anorchonok
На прошлой неделе стало известно о свадьбе ведущего Андрея Норкина, который снова вступил в законный брак спустя год после смерти своей супруги Юлии. Поклонники порадовались за своего кумира, также к поздравлениям присоединилась и дочь Норкина Александра. Она опубликовала в своем микроблоге кадры со свадьбы и тепло поздравила супругов. Оказалось, что Александра относится с большой теплотой к новоиспеченной мачехе.
«Это была самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба, на которой я была. Все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами! Каждый присутствующий просто светился. Я вас очень сильно люблю! Будьте здоровы, счастливы и оставайтесь такими же настоящими всегда-всегда», — написала Александра.
На кадрах Норкин позирует вместе со своей новой возлюбленной, после чего они разрезают свадебный торт и танцуют.
Именно новая жена помогла Норкину справиться с горем — он потерял свою супругу Юлию год назад. Пара прожила вместе более 30 лет, поэтому для Норкина трагедия стала настоящим ударом. Не менее неприятными были слухи о том, что супруга Норкина не смогла вынести известие о его неверности, но сам он резко опроверг такую теорию и потребовал от тех, кто это предполагал, доказательств.
Фото: Instagram, Global Look Press