Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж за известного артиста — кто этот счастливчик

Звезда сериала «Деффчонки» неожиданно подтвердила свой новый роман, прибыв в кинотеатр «Октябрь» с новым бойфрендом. Им оказался Кирилл Плетнев. Ранее фанаты уже замечали молодого человека в социальных сетях Полины, но могли только догадываться о том, что между ними на самом деле. На премьере актеры выглядели очень счастливыми и явно наслаждались компанией друг друга.

Корешков и Авратинская также публично продемонстрировали свои отношения на красной дорожке на одной из кинопремьер. Они с удовольствием позировали для фотографов и не скрывали своих чувств.

Николаев тепло отзывается о будущем зяте. «В жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни. Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности», — поделился Валерий с РИА Новости.