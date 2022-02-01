Дочь Николаева и Апексимовой выходит замуж за известного артиста — кто этот счастливчик
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Оказывается, Дарья Авратинская собралась замуж за Егора Корешкова, который совсем недавно встречался со звездной блондинкой Полиной Максимовой. Несколько месяцев назад их союз распался, а сейчас оба состоят в новых отношениях и не скрывают этого.
Звезда сериала «Деффчонки» неожиданно подтвердила свой новый роман, прибыв в кинотеатр «Октябрь» с новым бойфрендом. Им оказался Кирилл Плетнев. Ранее фанаты уже замечали молодого человека в социальных сетях Полины, но могли только догадываться о том, что между ними на самом деле. На премьере актеры выглядели очень счастливыми и явно наслаждались компанией друг друга.
Корешков и Авратинская также публично продемонстрировали свои отношения на красной дорожке на одной из кинопремьер. Они с удовольствием позировали для фотографов и не скрывали своих чувств.
Николаев тепло отзывается о будущем зяте. «В жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни. Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности», — поделился Валерий с РИА Новости.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Instagram, Global Look press